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'Yaşlılık maaşımı geç çektin' deyip, huzurevi çalışanını yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Kemal K.

'Yaşlılık maaşımı geç çektin' deyip, huzurevi çalışanını yaraladı

İslam KELEŞ/ SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, Kemal K. (87), yaşlılık maaşını bankadan geç çektiği iddiasıyla tartıştığı, kaldığı huzurevinin görevlisi Hamdi Akgül'ü (56) bıçakla yaraladı. Akgül hastaneye kaldırılırken, Kemal K., gözaltına alındı.
Yenicami Mahallesi'ndeki Söke Hilmi Fırat Huzurevi'nde kalan Kemal K.,, iddiaya göre, 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşını bankadan geç çektiğini ileri sürdüğü huzurevi görevlisi Hamdi Akgül ile bugün saat 14.00 sıralarında tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kemal K., kavga sırasında eline geçirdiği bir bıçakla Akgün'ü kol, bacak ve yüzünden yaraladı. Koluna isabet eden bıçak darbesi damarını kesen Akgün, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Akgün, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, olayın ardından K.K.'yi gözaltına aldı.

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'Yaşlılık maaşımı geç çektin' deyip, huzurevi çalışanını yaraladı

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