Adada 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze sergileme alanları kafeterya ve restoranlar bulunuyor. Yassıada’nın son durumu görüntülendi. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin yoğun olarak çalıştığı görüldü.

Demokrasi ve Özgürlük adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor. 18.3 hektarlık Yassıada'da 14 Mayıs 2015 yapılan temel atma törenin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı. Gemilerle adaya getirilen iş makineleri ve işçiler 4 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışıyor. Yapılan çekimlerde ada projesinde olan binaların tamamlandığı ve oturuma hazır hale geldiği görüldü. Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda.

1200 KİŞİLİK CAMİ 600 KİŞİLİK KONFERANS SALONU VAR Büyük bir değişim geçiren Yassıada'da 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik bir cami, müze, sergileme alanları seyir terasları da bulunuyor. Adada ziyarete gelecek vatandaşların kullanabileceği kafeterya ve restoranların bulunacağı da öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOGAN'IN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs'ta "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği Yassıada'da yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son hâlini yerinde inceleyerek çalışmalar konusunda bilgi alacağı öğrenildi.