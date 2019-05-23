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Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak yeniden düzenlemesi projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs'ta Yassıada'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Adada 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze sergileme alanları kafeterya ve restoranlar bulunuyor. Yassıada’nın son durumu görüntülendi. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin yoğun olarak çalıştığı görüldü.

Demokrasi ve Özgürlük adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor. 18.3 hektarlık Yassıada'da 14 Mayıs 2015 yapılan temel atma törenin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı. Gemilerle adaya getirilen iş makineleri ve işçiler 4 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışıyor. Yapılan çekimlerde ada projesinde olan binaların tamamlandığı ve oturuma hazır hale geldiği görüldü. Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda.

1200 KİŞİLİK CAMİ 600 KİŞİLİK KONFERANS SALONU VAR

1200 KİŞİLİK CAMİ 600 KİŞİLİK KONFERANS SALONU VAR
Büyük bir değişim geçiren Yassıada'da 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik bir cami, müze, sergileme alanları seyir terasları da bulunuyor. Adada ziyarete gelecek vatandaşların kullanabileceği kafeterya ve restoranların bulunacağı da öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOGAN'IN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

CUMHURBAŞKANI ERDOGAN'IN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs'ta "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği Yassıada'da yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son hâlini yerinde inceleyerek çalışmalar konusunda bilgi alacağı öğrenildi.

ADA TARİHTE BİRÇOK ŞEKİLDE KULLANILDI

ADA TARİHTE BİRÇOK ŞEKİLDE KULLANILDI
Tarihi belgelere göre Yassıada 4'üncü yüzyıldan itibaren sürgün yeri olarak kullanıldı. Zaman içinde üzerinde kilise ve bir manastır inşa edildi. Bir kaç sahip değiştiren ada 1947 yılında Deniz Kuvvetleri tarafından satın alındı. 1952 yılında eğitim hizmetlerine açıldı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra burada kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. 1993 yılında İstanbul Su ürünleri Fakültesi enstitüsünü adaya taşıdı. Fakülte adayı 1995 yılında terk etti. O tarihten inşaat başlayana kadar Yassıada terk edilmiş olarak kalmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
yassıada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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