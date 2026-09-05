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Yastıklar bembeyaz oluyor! Çamaşır makinesine tek bir ürün ekleyin

Zamanla sararan ve lekelenen yastıkları eski beyazlığına kavuşturmak için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duyulmuyor. Çamaşır makinesine eklenecek tek bir doğal ürün, lekelerin ve kötü kokuların giderilmesine yardımcı oluyor.

Yastıklar bembeyaz oluyor! Çamaşır makinesine tek bir ürün ekleyin
Nilgün Arabacı

Yastıklar, özellikle yaz aylarının sonunda terleme nedeniyle daha fazla kirlenip sararabiliyor. Gece boyunca cilt yağı, ter, saç ürünlerinin kalıntıları, salya, toz akarları ve dökülen deri parçacıkları kumaşta birikerek yastıkların zamanla kötü görünmesine neden olabiliyor.

Basit ve doğal yöntemle yastıkları yeniden temiz ve beyaz hale getirmek mümkün. Organizasyon uzmanı ve Organisation Hacks kitabının yazarı Carrie Higgins, yastık temizliğinde beyaz sirkenin etkili bir seçenek olduğunu belirtiyor.

YASTIKLARDA BAKTERİ VE KÜF RİSKİ

Higgins, günün 6 ila 8 saatinin geçirildiği yastıkların zamanla pek çok kalıntının biriktiği alanlara dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Vücut yağları, ter, saç bakım ürünleri, salya, toz akarları ve ölü deri kalıntıları yastık kumaşında birikebiliyor.

Bu nedenle yastıkların düzenli olarak temizlenmesi önem taşıyor. Higgins'e göre sade beyaz sirke, lekelerin giderilmesine yardımcı olmasının yanı sıra antibakteriyel ve koku giderici özellikleri sayesinde kumaşta biriken mikroorganizmaların ve hoş olmayan kokuların azaltılmasına da katkı sağlayabiliyor.

Uzman, kendi uygulamasında sirkenin etkisini oldukça başarılı bulduğunu belirterek yastıklarının ilk yıkamada temizlendiğini ve ikinci bir yıkamaya ihtiyaç kalmadığını ifade ediyor.

YASTIKLARI TEMİZLEMENİN DOĞAL YÖNTEMİ

Öncelikle yastığın bakım etiketini kontrol etmek gerekiyor. Her yastık çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değil. Özellikle viscoelastik köpük (memory foam) gibi bazı malzemeler makinede yıkanamayabiliyor.

Makinede yıkanabilen yastıklar için şu adımlar uygulanabilir:

Çamaşır makinesine iki yastık yerleştirin. Makineyi aşırı doldurmamaya dikkat edin.
Yumuşatıcı gözüne yaklaşık 250 mililitre beyaz sirke ekleyin.
Ardından normal çamaşır deterjanınızı ekleyin.
Yastığın bakım etiketinde belirtilen en yüksek uygun su sıcaklığını seçin.
Hassas/narin yıkama programını çalıştırın.
Yıkama tamamlandıktan sonra fazla suyun uzaklaştırılması için sıkma programını kullanın.

Yıkamanın ardından yastıkların temiz, beyaz ve lekelerden arınmış görünmesi bekleniyor.

YIKANMIŞ YASTIKLAR NASIL KURUTULUR?

Yıkama kadar kurutma aşamasına da dikkat etmek gerekiyor. Yastıklar kurutma makinesinde düşük ısıda kurutulabilir. Kurutma topları kullanmak, yastıkların dolgusunun yeniden kabarmasına yardımcı olabilir.

Hava koşulları uygunsa yastıkları dışarıda güneş altında kurutmak da alternatif bir yöntem. Doğal güneş ışığının kumaşların daha aydınlık görünmesine ve bazı lekelerin parçalanmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Yastıkları yeniden kullanmadan önce tamamen kuruduklarından emin olmak ise oldukça önemli. Yeterince kurumayan yastıkların içinde nem kalması, zamanla küf oluşumuna ve kötü kokulara yol açabilir.

Doğru şekilde yıkanıp tamamen kurutulan yastıklar böylece daha temiz ve ferah bir hale getirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
sirke yastık
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