Yastıkları çamaşır makinesinde böyle yıkayan farkı hemen görüyor

Yastıklar zamanla ter, toz, ölü deri ve nem nedeniyle fark edilmeden kirleniyor. Uzmanlara göre düzenli temizlenmeyen yastıklar hem kötü kokuya hem de bakteri ve akar oluşumuna neden olabiliyor. Ancak birçok kişi yastıkları çamaşır makinesinde yanlış yıkadığı için topaklanma, sertleşme ve şekil bozulması problemi yaşıyor.

Bahsedeceğimiz bu birkaç basit yöntemle yastıkları hem derinlemesine temizlemek hem de ilk günkü yumuşaklığını korumak mümkün.

YASTIKLARI MAKİNEYE ATMADAN ÖNCE ETİKETİ KONTROL EDİN

İlk adım mutlaka yastığın etiketine bakmak olmalı. Elyaf ve mikrofiber yastıkların büyük bölümü makinede yıkanabiliyor. Ancak bazı visco ve kaz tüyü modeller özel bakım isteyebiliyor. Etikette “machine washable” ibaresi varsa makinede yıkama güvenli kabul ediliyor.

TEK YASTIK YIKAMAYIN

En sık yapılan hatalardan biri makineye tek yastık atmak. Bu durum tamburun dengesini bozabiliyor ve yastığın formunun kaybolmasına neden olabiliyor. Uzmanlar yastıkların çift halinde yıkanmasını öneriyor. Böylece makine daha dengeli çalışıyor ve yastıklar daha iyi temizleniyor.

SICAK SU YERİNE ILIK PROGRAM TERCİH EDİN

Çok sıcak su bazı yastıkların iç dolgusunu bozabiliyor. En ideal yöntem ise 30-40 derece arası hassas veya sentetik program kullanmak. Ağır sıkma programları da yastığın şeklini bozabileceği için düşük devir tercih edilmesi öneriliyor.

FAZLA DETERJAN KULLANMAYIN

Birçok kişi daha temiz olsun diye fazla deterjan kullanıyor ancak bu büyük hata. Fazla deterjan yastığın içinde kalıntı bırakabiliyor ve sertleşmeye yol açabiliyor. Az miktarda sıvı deterjan kullanılması tavsiye ediliyor. İstenirse kötü kokuları azaltmak için deterjan gözüne az miktarda karbonat da eklenebiliyor.

TOPAKLANMAYI ÖNLEYEN YÖNTEM

Yıkama sonrası oluşan topaklanmanın en etkili çözümü kurutma aşaması. Eğer kurutma makinesi kullanılıyorsa içine birkaç temiz tenis topu koymak yastığın iç dolgusunun dağılmasını önlüyor. Kurutma makinesi yoksa yastıkları açık havada sık sık çevirerek kurutmak gerekiyor. Uzmanlar tamamen kurumayan yastıkların kötü koku yapabileceği konusunda uyarıyor.

YASTIKLAR NE SIKLIKLA YIKANMALI?

Uzmanlara göre yastıkların yılda en az 2-3 kez yıkanması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında terleme arttığı için daha sık temizlik öneriliyor.

Eğer yastıkta sararma, ağır koku veya form kaybı başladıysa yalnızca yıkamak yeterli olmayabiliyor. Bu durumda yastığın değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

