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Yatağa bir kez karbonat döktüğünüzde... Sonuca inanamayacaksınız!

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik söz konusu olduğunda karbonat mutfaktan banyoya evin birçok köşesinde kullanılıyor. Doğal yöntemlerle yapılan temizlikte vazgeçilmezler arasında. Sağladığı kolaylıklar say say bitmiyor. Sadece ferah bir görünüm sağlamakla kalmıyor, sağlığımız için gereken hijyeni de veriyor. Hele de günün hatırı sayılır bir bölümünü geçirdiğimiz yataklarımız söz konusuysa bu hijyen daha da önem kazanıyor.

Yatağa bir kez karbonat döktüğünüzde... Sonuca inanamayacaksınız!

Her gün kullandığımız yatakların anlık oluşan lekelerinin çıkartılmasının yanında belirli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Çarşaf ve kılıf değiştirmek tek başına yeterli değil. Sürekli kullanımla birlikte zaman içerisinde yatakta toz ve ölü deriler birikiyor. Bu da bakteri oluşumuna sebep oluyor. Beraberinde de yataktan hoş olmayan kokular gelmeye başlıyor. Bir de terin oluşturduğu sararma eklenince baş edilmesi güç bir durum ortaya çıkıyor. Karbonatla yapacağınız temizlik bu noktada sorunlarınıza etkili bir çözüm olacak.

YATAĞINIZI NEDEN KARBONATLA TEMİZLEMELİSİNİZ?

Karbonatla temizliğin nasıl yapılacağından önce temizlikte neden doğal yöntemlere başvurulması gerektiğini bilmekte fayda var. Çünkü ev temizliğinde kimyasal temizleyiciler genel kanı nedeniyle çözüm olarak görülse de, içerdiği kimyasal bileşenler insan vücudunda hassasiyete sebep olarak alerjik reaksiyonlara yol açıyor. Beraberinde de birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Konu yatak, yastık gibi tenimizle devamlı temas eden eşyalar olunca durum daha da ciddiyet kazanıyor.

Sirke, limon ve karbonat üçlüsü ise doğal yollarla sağlıklı bir temizlik elde etmenin sanki altın anahtarı. Birlikte kullanarak karışımlar hazırlayabileceğiniz gibi tek başlarına da oldukça etkililer. Özellikle karbonatın, dezenfekte edici özelliği, beyazlatıcı etkisi, doğal bir koku giderici olması tek başına bile yatağınızı hijyenik temizlemeye yetebilir.

KARBONATLA TEMİZLİK NASIL YAPILIR?

Yatağınızın üstündeki çarşaf ve örtüleri kaldırın. Önce temiz haldeki elektrik süpürgenizin koltuk süpürme aparatıyla yatağınızı güzelce süpürün. Sonrasında bir elek yardımıyla yatağınızın tüm yüzeyini tamamen kaplayacak şekilde karbonatı serpin. Bu işlemi sabah yaptıysanız geceye kadar yatağı o halde bekletin.

Ardından aynı şekilde koltuk süpürme aparatıyla yatağınızın üzerindeki karbonatı güzelce süpürün. Böylelikle ölü deri, toz, kötü koku, sararma ve bakteri oluşumundan kurtulabilirsiniz. Karbonatı yatakta bekletme sürenizi temizleme ihtiyacınızın derecesine göre belirleyebilir; 1 saat ya da 7-8 saat şeklinde de bekletebilirsiniz. Uygulamayı ayda 1 defa tekrarlamanız gerekiyor.

Yatağınızda oluşan sararmaları daha etkili bir şekilde çözmek isterseniz şunu da deneyebilirsiniz: Bir miktar soğuk suyla karbonatı karıştırın. Temizleme bezini nemlendirecek şekilde bu karışıma batırın. Sararmaların yoğun olduğu bölgelerle birlikte bütün yatağı silin. Kullandığınız suyun soğuk olmasına özen gösterin. Soğuk su, ter gibi protein bazlı sıvıların yatağa yerleşmesine engel olur. Ayrıca lekelerin üzerine sert bir şekilde sürtme eyleminde bulunmayın. Bu lekenin yatağa daha fazla işlemesine sebep olabilir. Bu temizleme yöntemini ayda 1 defa uygulayabilirsiniz.

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