Yatağa bir kez karbonat döktüğünüzde... Sonuca inanamayacaksınız!

Her gün kullandığımız yatakların anlık oluşan lekelerinin çıkartılmasının yanında belirli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Çarşaf ve kılıf değiştirmek tek başına yeterli değil. Sürekli kullanımla birlikte zaman içerisinde yatakta toz ve ölü deriler birikiyor. Bu da bakteri oluşumuna sebep oluyor. Beraberinde de yataktan hoş olmayan kokular gelmeye başlıyor. Bir de terin oluşturduğu sararma eklenince baş edilmesi güç bir durum ortaya çıkıyor. Karbonatla yapacağınız temizlik bu noktada sorunlarınıza etkili bir çözüm olacak.

YATAĞINIZI NEDEN KARBONATLA TEMİZLEMELİSİNİZ?

Karbonatla temizliğin nasıl yapılacağından önce temizlikte neden doğal yöntemlere başvurulması gerektiğini bilmekte fayda var. Çünkü ev temizliğinde kimyasal temizleyiciler genel kanı nedeniyle çözüm olarak görülse de, içerdiği kimyasal bileşenler insan vücudunda hassasiyete sebep olarak alerjik reaksiyonlara yol açıyor. Beraberinde de birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Konu yatak, yastık gibi tenimizle devamlı temas eden eşyalar olunca durum daha da ciddiyet kazanıyor.