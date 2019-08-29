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Yatağan ve Menteşe'de, yıldırımın isabet ettiği ormanlarda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ve Menteşe ilçelerindeki ormanlıklarda, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Yatağan ve Menteşe'de, yıldırımın isabet ettiği ormanlarda yangın

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ve Menteşe ilçelerindeki ormanlıklarda, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar, söndürülürken, yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yatağan ilçesinin Katrancı ve Bencik mahalleleri ile Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nin Yumaklı mevkisinde, dün saat 15.00 sıralarında, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Aynı saatlerde, 3 noktadan çıkan yangınlara, ihbarla gelen orman ekipleri müdahale etti. Helikopterlerle havadan, arazöz, ilk müdahale aracı ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahalelerle yangınlar, büyümeden söndürüldü. Yangınlarda, toplam 5 dönümlük ormanlık alanının zarar gördüğü belirtildi.

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