KADIN

Yatak odanız nasıl kokuyor?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 05.04.2018 01:24 | Son Güncelleme

Sağlıklı olmak, iyi uyumak, enerjik olmak ve beden yenilenmesini gerçekleştirmek için yatak odanızın etkisi çok fazladır. Peki odanızın kokusunun enerjinizdeki etkinizi biliyor musunuz?.

Yatak odanız nasıl kokuyor?

Koku alma, önemli duyularımızdan biridir ve 24 saat boyunca çalışır. Herhangi bir ortama girdiğinizde orasıyla ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmelere neden olan koku, duygu ve düşüncelerimizi etkiler. Güzel koku kişiyi hem canlandırır, hem özgüven ve mutluluk gibi duyguları yükler, canlandırıcı ve dinlendirici hislerini tetikler.

Gece iyi dinlenin

Uzmanlar, sabah mutlu ve enerjik uyanmak için gece uykusunun ve uyuduğumuz ortamın önemli olduğunu belirtiyor. Bedenin gece kendini yenileyip dengesini kurması için gece dinlenmesinin önemi büyüktür.

İyi dinlenmeyi sağlayabilmek için yatak odamızın koşullarının uygun olması da bu anlamda listede ilk sırada yer alır. Yatak odasının dinlenmeye imkan verecek, sakin, dengeleyici bir duygu oluşumu sağlayacak koşullarda olması önem kazanır.

Yatak odanızın kokusu nasıl olmalı?

Yatak odanızın nasıl koktuğu sizin ertesi güne nasıl uyanacağınızın da habercisi olabilir. Eğer yatak odanız temizse, keskin, belirgin bir koku olmamalıdır. Genelde yatak odası koku tutan bölümlerdir ve eğer odanızda nem kokusu veya dışardan gelen başka kokular varsa, bu durumu yok etmelisiniz. Bunun için tütsü, aromatik yağ yakıcılar veya oda kokuları kullanabilirsiniz.

İşte mis gibi bir yatak odası için önerilen kokular ve duyguları;

Limon: odayı dezenfekte edip arındırır

Nane: Canlandırıcıdır

Zencefil: Yumuşatır, ısıtır

Tarçın: Tahrik edici, uyarıcı

Lavanta: Dinlendirici

Gül: Yumuşak ve romantik bir ortam yaratır

Okaliptüs: Odayı arındırır ve solunum sorunlarına iyi gelir

Narenciye (portakal, limon, mandalina…): Ruh haline iyi gelir, depresyonla savaşır.

Sağlıklı, temiz ve mis gibi bir yatak odası için diğer yapmanız gerekenler;

Temiz hava

Yatak odanızda daha dinlendirici bir ortam sağlamak ve temiz kokması için her gün havalandırabilirsiniz. Odanız uygunsa, direkt güneş ışığı almasını sağlayabilir, çarşaf, yorgan, yastık gibi malzemelerinizi havalandırabilirsiniz. Diğer yandan, yatak odanızdaki havayı temiz tutmanın en ucuz ve doğal yöntemlerinden birisi, odanıza bir bitki yerleştirmektir. Ancak bazı bitkiler oksijeni tüketeceğinden, bitki seçerken dikkat etmelisiniz. Karbondioksiti oksijene dönüştüren bitkileri tercih edin. Böylece hem odanızın havasını temizler hem de yeşil görünmesini sağlarsınız. Yeşil renk, duyguların dengelenmesine yardımcı olur.

Aydınlatma

İdeal olarak bir yatak odasında doğal aydınlatma olmalıdır. Bu durumda, Himalaya tuz lambası gibi ortamı yumuşatacak lambalar kullanılabilir. Bu lambalar, hem elektromanyetik radyasyonu nötürler hem de sakinleştirir.

Aynalara dikkat edin

Feng-shui inancına göre, yatak odanızda ayna bulundurmak iyi bir şey değildir çünkü aynalar iyi dinlenmenizi sağlayan enerjileri bozarlar. Buna inanıyorsanız odanızdaki aynanın üstünü kapatabilir veya uygun yerlere yerleştirebilirsiniz.

Kuzeye bakan yatak

İyi dinlenmek ve kendinizi dengelemek için önemli olan şeylerden birisi de yatağınızın Kuzeye bakmasıdır. Eğer bu sizin için mümkün değilse, yatağınızı Güney dışında bir yöne bakacak şekilde yerleştirmeye çalışın çünkü Güneye bakan yatak iyi bir seçenek değildir.

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Anahtar Kelimeler:
yatak odası temizlik

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