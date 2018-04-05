Yatak odanız nasıl kokuyor?

Koku alma, önemli duyularımızdan biridir ve 24 saat boyunca çalışır. Herhangi bir ortama girdiğinizde orasıyla ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmelere neden olan koku, duygu ve düşüncelerimizi etkiler. Güzel koku kişiyi hem canlandırır, hem özgüven ve mutluluk gibi duyguları yükler, canlandırıcı ve dinlendirici hislerini tetikler.
Gece iyi dinlenin
Uzmanlar, sabah mutlu ve enerjik uyanmak için gece uykusunun ve uyuduğumuz ortamın önemli olduğunu belirtiyor. Bedenin gece kendini yenileyip dengesini kurması için gece dinlenmesinin önemi büyüktür.
İyi dinlenmeyi sağlayabilmek için yatak odamızın koşullarının uygun olması da bu anlamda listede ilk sırada yer alır. Yatak odasının dinlenmeye imkan verecek, sakin, dengeleyici bir duygu oluşumu sağlayacak koşullarda olması önem kazanır.
Yatak odanızın kokusu nasıl olmalı?
Yatak odanızın nasıl koktuğu sizin ertesi güne nasıl uyanacağınızın da habercisi olabilir. Eğer yatak odanız temizse, keskin, belirgin bir koku olmamalıdır. Genelde yatak odası koku tutan bölümlerdir ve eğer odanızda nem kokusu veya dışardan gelen başka kokular varsa, bu durumu yok etmelisiniz. Bunun için tütsü, aromatik yağ yakıcılar veya oda kokuları kullanabilirsiniz.
İşte mis gibi bir yatak odası için önerilen kokular ve duyguları;
Limon: odayı dezenfekte edip arındırır
Nane: Canlandırıcıdır
Zencefil: Yumuşatır, ısıtır
Tarçın: Tahrik edici, uyarıcı
Lavanta: Dinlendirici
Gül: Yumuşak ve romantik bir ortam yaratır
Okaliptüs: Odayı arındırır ve solunum sorunlarına iyi gelir
Narenciye (portakal, limon, mandalina…): Ruh haline iyi gelir, depresyonla savaşır.
Sağlıklı, temiz ve mis gibi bir yatak odası için diğer yapmanız gerekenler;
Temiz hava
Yatak odanızda daha dinlendirici bir ortam sağlamak ve temiz kokması için her gün havalandırabilirsiniz. Odanız uygunsa, direkt güneş ışığı almasını sağlayabilir, çarşaf, yorgan, yastık gibi malzemelerinizi havalandırabilirsiniz. Diğer yandan, yatak odanızdaki havayı temiz tutmanın en ucuz ve doğal yöntemlerinden birisi, odanıza bir bitki yerleştirmektir. Ancak bazı bitkiler oksijeni tüketeceğinden, bitki seçerken dikkat etmelisiniz. Karbondioksiti oksijene dönüştüren bitkileri tercih edin. Böylece hem odanızın havasını temizler hem de yeşil görünmesini sağlarsınız. Yeşil renk, duyguların dengelenmesine yardımcı olur.
Aydınlatma
İdeal olarak bir yatak odasında doğal aydınlatma olmalıdır. Bu durumda, Himalaya tuz lambası gibi ortamı yumuşatacak lambalar kullanılabilir. Bu lambalar, hem elektromanyetik radyasyonu nötürler hem de sakinleştirir.
Aynalara dikkat edin
Feng-shui inancına göre, yatak odanızda ayna bulundurmak iyi bir şey değildir çünkü aynalar iyi dinlenmenizi sağlayan enerjileri bozarlar. Buna inanıyorsanız odanızdaki aynanın üstünü kapatabilir veya uygun yerlere yerleştirebilirsiniz.
Kuzeye bakan yatak
İyi dinlenmek ve kendinizi dengelemek için önemli olan şeylerden birisi de yatağınızın Kuzeye bakmasıdır. Eğer bu sizin için mümkün değilse, yatağınızı Güney dışında bir yöne bakacak şekilde yerleştirmeye çalışın çünkü Güneye bakan yatak iyi bir seçenek değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum