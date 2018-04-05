Yatak odanız nasıl kokuyor?

Koku alma, önemli duyularımızdan biridir ve 24 saat boyunca çalışır. Herhangi bir ortama girdiğinizde orasıyla ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmelere neden olan koku, duygu ve düşüncelerimizi etkiler. Güzel koku kişiyi hem canlandırır, hem özgüven ve mutluluk gibi duyguları yükler, canlandırıcı ve dinlendirici hislerini tetikler.

Gece iyi dinlenin

Uzmanlar, sabah mutlu ve enerjik uyanmak için gece uykusunun ve uyuduğumuz ortamın önemli olduğunu belirtiyor. Bedenin gece kendini yenileyip dengesini kurması için gece dinlenmesinin önemi büyüktür.

İyi dinlenmeyi sağlayabilmek için yatak odamızın koşullarının uygun olması da bu anlamda listede ilk sırada yer alır. Yatak odasının dinlenmeye imkan verecek, sakin, dengeleyici bir duygu oluşumu sağlayacak koşullarda olması önem kazanır.

Yatak odanızın kokusu nasıl olmalı?

Yatak odanızın nasıl koktuğu sizin ertesi güne nasıl uyanacağınızın da habercisi olabilir. Eğer yatak odanız temizse, keskin, belirgin bir koku olmamalıdır. Genelde yatak odası koku tutan bölümlerdir ve eğer odanızda nem kokusu veya dışardan gelen başka kokular varsa, bu durumu yok etmelisiniz. Bunun için tütsü, aromatik yağ yakıcılar veya oda kokuları kullanabilirsiniz.