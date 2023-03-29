HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yatak odasında ezber bozuyor! Ereksiyon için Viagra'dan çok daha etkili

Yatak odasında ezber bozuyor! Ereksiyon için Viagra'dan çok daha etkili

29.03.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sorunlar oldukça olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. Toplumda birçok erkeğin yaşadığı erektil disfonksiyon sorununa en uygun ilacın Viagra olduğu düşünülüyor. Ancak son yapılan çalışmalar ereksiyon için Viagra'dan çok daha etkili olabilecek bir çözüm buldu.

Yatak odasında ezber bozuyor! Ereksiyon için Viagra'dan çok daha etkili

Toplumda iktidarsızlık olarak da bilinen erektil disfonksiyon özellikle belirli bir yaşın üstündeki erkeklerin yaşadığı cinsel sorunlar arasında yer alıyor. Stres, kullanılan ilaçlar, zararlı alışkanlıklar, çeşitli hastalıklar gibi etkenler erektil disfonksiyona neden olan temel faktörler olarak biliniyor. Avustralya'daki araştırmacılar, erektil disfonksiyonla savaşmak için bir burun spreyi geliştirdiklerini iddia ediyorlar.

BEŞ DAKİKADA ETKİ EDİYOR

Ekran görüntüsü 2023-03-29 100100

Araştırmacılar burun spreyinin beş dakika kadar kısa bir sürede çalıştığı bildiriliyor, bu da ereksiyon elde etmek ve sürdürmek için mücadele eden milyonlarca erkeğin yatak odasının ezberini bozabileceği anlamına geliyor.

HAPLARA ORANLA ÇOK DAHA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Ekran görüntüsü 2023-03-29 100115

Biyoteknoloji şirketi LTR Pharma'nın yönetim kurulu başkanı Lee Rodne Pazartesi günü Avustralya'ya verdiği demeçte, "Burundan teslimatımız sindirim sistemini atlıyor, bu yüzden gerçekten doğrudan kan dolaşımına giriyor ve beş ila 15 dakika içinde etkisini gösteriyor" dedi. "Oral tabletlerden çok daha etkili olmasını bekliyoruz, böylece sürekli olarak daha hızlı çalışır, böylece erkekler ileriyi planlamak zorunda kalmazlar ve değişken sonuçlara sahip olmazlar," diye ekliyor.

Ekran görüntüsü 2023-03-29 100149

Viagra, erektil disfonksiyon için en popüler ilaçlardan biri olmasına rağmen devreye girmesi genellikle 30 ila 60 dakika sürüyor. Araştırmacılar burun spreyinin sonuçlarının başarılı olacağını düşünüyor ve ürünün 2025'te ABD pazarına girmesini istiyor.

BOTOKS ENJEKSİYONLARI DA ETKİ SAĞLIYOR

Bu arada, yakında Viagra'ya meydan okuyabilecek tek ürünün burun spreyi olmadığı biliniyor. Geçen yılın sonlarında yapılan bir çalışma, penise doğrudan uygulanan Botoks enjeksiyonlarının erektil disfonksiyondan muzdarip erkekler için "açık bir fayda" sağladığını buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karnındaki kist nedeniyle 10 çocuğa hamile gibi görünüyorKarnındaki kist nedeniyle 10 çocuğa hamile gibi görünüyor
"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba""Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"
Polis memuru, eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırmıştı! 'Profesyonelliğimi son ana kadar korudum'Polis memuru, eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırmıştı! 'Profesyonelliğimi son ana kadar korudum'
Anahtar Kelimeler:
iktidarsızlık Araştırmacı burun spreyi ereksiyon Viagra etki iktidarsızlığın çözümü

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.