Yatak odasında ezber bozuyor! Ereksiyon için Viagra'dan çok daha etkili

Toplumda iktidarsızlık olarak da bilinen erektil disfonksiyon özellikle belirli bir yaşın üstündeki erkeklerin yaşadığı cinsel sorunlar arasında yer alıyor. Stres, kullanılan ilaçlar, zararlı alışkanlıklar, çeşitli hastalıklar gibi etkenler erektil disfonksiyona neden olan temel faktörler olarak biliniyor. Avustralya'daki araştırmacılar, erektil disfonksiyonla savaşmak için bir burun spreyi geliştirdiklerini iddia ediyorlar.

BEŞ DAKİKADA ETKİ EDİYOR

Araştırmacılar burun spreyinin beş dakika kadar kısa bir sürede çalıştığı bildiriliyor, bu da ereksiyon elde etmek ve sürdürmek için mücadele eden milyonlarca erkeğin yatak odasının ezberini bozabileceği anlamına geliyor.

HAPLARA ORANLA ÇOK DAHA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Biyoteknoloji şirketi LTR Pharma'nın yönetim kurulu başkanı Lee Rodne Pazartesi günü Avustralya'ya verdiği demeçte, "Burundan teslimatımız sindirim sistemini atlıyor, bu yüzden gerçekten doğrudan kan dolaşımına giriyor ve beş ila 15 dakika içinde etkisini gösteriyor" dedi. "Oral tabletlerden çok daha etkili olmasını bekliyoruz, böylece sürekli olarak daha hızlı çalışır, böylece erkekler ileriyi planlamak zorunda kalmazlar ve değişken sonuçlara sahip olmazlar," diye ekliyor.

Viagra, erektil disfonksiyon için en popüler ilaçlardan biri olmasına rağmen devreye girmesi genellikle 30 ila 60 dakika sürüyor. Araştırmacılar burun spreyinin sonuçlarının başarılı olacağını düşünüyor ve ürünün 2025'te ABD pazarına girmesini istiyor.

BOTOKS ENJEKSİYONLARI DA ETKİ SAĞLIYOR

Bu arada, yakında Viagra'ya meydan okuyabilecek tek ürünün burun spreyi olmadığı biliniyor. Geçen yılın sonlarında yapılan bir çalışma, penise doğrudan uygulanan Botoks enjeksiyonlarının erektil disfonksiyondan muzdarip erkekler için "açık bir fayda" sağladığını buldu.



