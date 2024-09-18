Telsizler patlatılmıştı! Lübnan'daki ikinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı... Fatih Portakal canlı yayında tek tek sıraladı

İsrail Lübnan'a yönelik peş peşe siber saldırı gerçekleştirdi. Önce çağrı cihazları ardından da Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler hedef alındı. Söz konusu iletişim araçları aynı anda patlatıldı. Söz konusu saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybederken 3 bin kadar kişi de yaralandı.
İsrail'in son saldırısında telsizleri kullanması ise ayrı bir gündem yarattı. Hizbullah'ın telsizleri beş ay önce satın aldığı belirtildi.
El telsizlerinin modelinin ICOM IC-V82 VHF olduğu belirlenirken, patlayan telsiz cihazının Japonya üretimi ICOM marka olması dikkat çekti.
Japonya merkezli Wakayama firması tarafından üretilen ICOM telsizleri ile ilgili bir detay ise endişe yarattı. ICOM VHF telsizlerin Türkiye'de de satıldığı biliniyor.
"İsrail siber savaşlarını başlatan ülke oldu. Tarih yazacaktır bunu" diyen gazeteci Fatih Portakal da söz konusu telsizlerin özelliklerini Sözcü TV yayınında saydı;
"Patlatılan telsizin özelliğine dikkat edersek, bu Japonya'dan ya da aradaki bir tedarikçiden alınan bir telsiz. İsmi ICOM IC-V82. Japon üretimi, 16 kanal kapasitesi, var. Türkiye'de satışı mevut. Fiyatı 236 dolar. 18 saat batarya ömrü var."