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  4. Telsizler patlatılmıştı! Lübnan'daki ikinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı... Fatih Portakal canlı yayında tek tek sıraladı

Telsizler patlatılmıştı! Lübnan'daki ikinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı... Fatih Portakal canlı yayında tek tek sıraladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.09.2024 22:39
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İsrail, Lübnan'daki ikinci siber saldırısında bu kez Hizbullah üyelerinin kullandığı telsiz cihazlar aynı anda patlattı. Söz konusu telsizlerle ilgili ortaya çıkan Türkiye detayı ise endişe yarattı. Gazeteci Fatih Portakal, dünyanın gündemine oturan telsizlerin özelliklerini sıralarken "İsrail siber savaşlarını başlatan ülke oldu. Tarih yazacaktır bunu" ifadelerini kullandı.

İsrail Lübnan'a yönelik peş peşe siber saldırı gerçekleştirdi. Önce çağrı cihazları ardından da Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler hedef alındı. Söz konusu iletişim araçları aynı anda patlatıldı. Söz konusu saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybederken 3 bin kadar kişi de yaralandı.

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İSRAİL BU SEFER TELSİZLERİ PATLATTI

İSRAİL BU SEFER TELSİZLERİ PATLATTI

İsrail'in son saldırısında telsizleri kullanması ise ayrı bir gündem yarattı. Hizbullah'ın telsizleri beş ay önce satın aldığı belirtildi.

TELSİZLER JAPONYA ÜRETİMİ

TELSİZLER JAPONYA ÜRETİMİ

El telsizlerinin modelinin ICOM IC-V82 VHF olduğu belirlenirken, patlayan telsiz cihazının Japonya üretimi ICOM marka olması dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE DE SATILIYOR

TÜRKİYE'DE DE SATILIYOR

Japonya merkezli Wakayama firması tarafından üretilen ICOM telsizleri ile ilgili bir detay ise endişe yarattı. ICOM VHF telsizlerin Türkiye'de de satıldığı biliniyor.

FATİH PORTAKAL: "TARİH YAZACAKTIR BUNU"

FATİH PORTAKAL: "TARİH YAZACAKTIR BUNU"

"İsrail siber savaşlarını başlatan ülke oldu. Tarih yazacaktır bunu" diyen gazeteci Fatih Portakal da söz konusu telsizlerin özelliklerini Sözcü TV yayınında saydı;

"Patlatılan telsizin özelliğine dikkat edersek, bu Japonya'dan ya da aradaki bir tedarikçiden alınan bir telsiz. İsmi ICOM IC-V82. Japon üretimi, 16 kanal kapasitesi, var. Türkiye'de satışı mevut. Fiyatı 236 dolar. 18 saat batarya ömrü var."

Anahtar Kelimeler:
fatih portakal siber saldırı İsrail Lübnan
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