Telsizler patlatılmıştı! Lübnan'daki ikinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı... Fatih Portakal canlı yayında tek tek sıraladı

"Patlatılan telsizin özelliğine dikkat edersek, bu Japonya'dan ya da aradaki bir tedarikçiden alınan bir telsiz. İsmi ICOM IC-V82. Japon üretimi, 16 kanal kapasitesi, var. Türkiye'de satışı mevut. Fiyatı 236 dolar. 18 saat batarya ömrü var."