Yatak odasındaki toz akarlarını azaltıp uyku kalitesini artıran 10 pratik havalandırma adımı

Yatağınızı toplamadan önce odayı havalandırın.

Sabah uyanır uyanmaz yatağınızı toplamayın. Öncesinde pencerenizi açıp havalandırın. Böylece yatağınızda biriken ısı ve nemi ortadan kaldırmış olursunuz. Ayrıca güne ferah bir havayla başlamış olursunuz.

Karşılıklı pencerelerden hava akışı oluşturun.

Eğer evinizde karşılıklı pencereler varsa bunları aynı anda açabilirsiniz. İki farklı noktadan hava girişi ve çıkışı olacağı için odanız daha hızlı bir şekilde havalanır. Tabii burada dışarıdaki hava kalitesi ve koşulları da dikkate alınmalı.

Havalandırmayı kısa ve düzenli bir şekilde yapın.

Pencereleri tüm gün açık bırakmamalısınız. Hele ki dışarıdaki hava kirliliğinin, yoğun trafiğin ve yüksek nemin olduğu zamanlarda pencereler uzun süre açık kalmamalı. Bunun yerine kısa ve düzenli bir şekilde havalandırma yapmayı deneyin.

Yorgan ve battaniyeleri havalandırın.

Odanın havasını değiştirmek yetmez! Yatak tekstillerini de havalandırmalısınız. Yorgan ve battaniyenizi yatağın üzerinde uzun süre kapalı bırakmayın. Hava koşulları el veriyorsa temiz havada onları havalandırmalısınız. Ama sakın doğrudan güneşte bırakmayın!

Odanın nem seviyesine bakın.

Toz akarları nemli ortamları çok sever. Bu yüzden sadece pencerenizi açmak yetmez, nem oranını da takip etmelisiniz. Küçük bir nem ölçer işinize yarayacaktır. Nem sürekli yüksek olursa havalandırma düzeninizi ona göre ayarlarsınız.

Duştan sonra yatak odasının kapısını kapatın.

Banyo sonrasında yoğun nem oluşur ve bu nem evin diğer odalarına yayılır. Eğer yatak odanız banyoya yakınsa yatak odanızın kapısını kapatmalısınız. Nemin odaya geçmesini azaltmış olursunuz.

Çamaşırları yatak odasında kurutmayın.

Islak çamaşırlar kururken havaya nem bırakır. İyi havalanan başka bir alanda kurutmanız daha iyi olacaktır. Böylece yatak odasının havası kuru ve ferah kalabilir.

Pencereleri açmadan önce dışarıdaki havayı kontrol edin.

Havalandırmayı pencereyi sonuna kadar açmak olarak düşünüyoruz. Ama aslında dışarıdaki hava çok önemli. Yoğun trafik, duman, polen ya da yüksek nem varsa pencere uzun süre açık bırakılmamalı.

Perdeleri gün içinde açın.

Güneş ışığının odaya girmesine izin vermelisiniz. Böylece yatak odası aydınlık ve ferah olur. Sabah havalandırma yapacağınız sırada perdeleri de açın ve ışığı odanıza davet edin!

Yatak odasında gereksiz tekstil ürünleri olmasın.

Halılar, kalın perdeler, battaniyeler... Bunların fazla olması, temizlenmesi gereken yüzeylerin de artması demek! Bu yüzden özellikle odanız küçükse sade bir düzen tercih edebilirsiniz. Az eşya olduğu zaman hava dolaşımı daha rahat olur.