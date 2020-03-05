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Yatak temizliğini ihmal etmeyin! Bunları deneyin hem toz akarlarından hem de lekelerden kurtulun

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok kişinin temizlemeyi es geçtiği ya da unuttuğu noktalardan biri kuşkusuz yatak temizliği. Temizlemek istiyor ancak nasıl temizleyeceğinizi bilmiyorsanız sizin için bazı püf noktalarını bir araya getirdik.

Yatak temizliğini ihmal etmeyin! Bunları deneyin hem toz akarlarından hem de lekelerden kurtulun

Her gece ortalama olarak 7-8 saat uyuduğunuz yatağınızın kuşkusuz eviniz kadar temiz olmasını istersiniz. Özellikle ter, ölü deri hücreleri söz konusu olduğunda. Peki yatağınızı nasıl temizleyeceksiniz? İşte yatak temizliğinin üç basit adımı!

Toz akarları ve tozdan kurtulmak için

Yatağın bu şekilde temizlenmesi, kir, ter, ölü deriler ve istenmeyen kokulardan arınmanızı sağlar. İlk önce tüm yatağı süpürün. Daha sonra bir elek kullanarak 1 paket karbonatı (istenirse, 10-15 damla esans yağı ekleyebilirsiniz) tüm yatağa eşit olarak dağıtn. Bir saat tercihen gün boyunca bu şekilde bekletin. Daha sonra süpürgeyle vakumlayın.

Lekelerden kurtulmak için

Şilte üzerindeki lekeleri çıkarmak için ihtiyacınız olan biraz karbonat, bulaşık deterjanı ve hidrojen peroksit. Peroksidin yarısını bir şişeye koyun ve iki yemek kaşığı karbonat ekleyin. . Son olarak, biraz bulaşık deterjanı ekleyin. Şişeyi sallayın ve yatağınızı temizlemek için karışımı kullanın.

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Yataktaki böceklerden kurtulmak için

Tüm çarşafları, yatak örtülerini, kumaşları vb. Yıkamak için mümkün olan en sıcak suyla yıkayın ve olası her şeyi elektrik süpürgesiyle süpürün. Bu, yatak böcek istilasını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Tüm sandalyeleri ve diğer yumuşak mobilyaları, tüm halıları, şiltelerin yanı sıra şiltelerin kılıflarını hatta perdeleri bile süpürün.

  • Acı biber, zencefil ve kekikten sprey yapımı

Yatak böceklerinden kurtulmak için bu karışımı deneyebilirsiniz:

1 çay kaşığı biber
1 tk rendelenmiş zencefil
1 çay kaşığı kekik özü yağı
1 su bardağı su

Bütün malzemeleri bir tencerenin içinde birleştirin. Suyu yaklaşık 7 dakika kaynatın. Karışımı sprey şişesinin içine doldurun, yatağınızın üzerine püskürtün.

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