HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı namazı saat kaçta? Adım adım kılınışı

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı namazı saat kaçta? Adım adım kılınışı

07.10.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatsı namazının kılınışı ve saati araştırılıyor. Yatsı namazı her gün kılınan vakit namazlarından biridir. Müslümanlar akşam namazının ardından vakti girince bu ibadeti yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il yatsı namazı saatleri açıklanıyor. Peki, Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı namazı saat kaçta?

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı namazı saat kaçta? Adım adım kılınışı

Yatsı namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı araştırılıyor. Yatsı namazı her gün kılınan namazlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bu akşam yatsı namazı saat 20:04'de kılınacak. Ankara yatsı namazı saati ise 19:47 olacak.

YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?

Yatsı namazı rekatları; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat şeklindedir. Yatsı namazının ardından günün son namazı olan 3 rekat vitir vacip namazı kılınır.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

YATSI NAMAZI SÜNNETİ
1.REKAT
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekatlık ilk sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır

İL İL YATSI NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2.REKAT
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
Daha sonra"Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
3.REKAT
Sübhaneke okunur.
Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.
4.REKAT
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir. Hemen farza kalkılır.
YATSI NAMAZININ FARZI

  1. REKAT
    Kamet getirilir.
    Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya"
    Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
    Sübhaneke okunur.
    Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
  2. REKAT
    Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"
    Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
    – Ettehıyyatü okunur.
    "Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
  3. REKAT
    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.
  4. REKAT
    Ayağa kalkarak Kıyama durulur
    Besmele çekilir
    Fatiha Sûresini okunur
    Rüku'ya gidilir
    Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
    "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
    YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ
    1.REKAT
    "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
    Sübhaneke okunur
    Euzü-besmele çekilir
    Fatiha Sûresini okunur
    Kur'an'dan bir sure okunu
    Rüku'ya gidilir
    Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
    2.REKAT
    Ayağa kalkarak Kıyama durulur
    Besmele çekilir
    Fatiha Sûresini okunur
    Kur'an'dan bir sure okunur
    Rüku'ya gidilir
    Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
    "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
    VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?
    Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayak izlerinden anlaşıldı! Arı çiftliğini basıp talan ettilerAyak izlerinden anlaşıldı! Arı çiftliğini basıp talan ettiler
Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısıÇok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı
Üç asırdır devam eden gelenek! Her sene aynı tarihte aynı yerde bir araya geliyorlar: "İnanışımıza göre burada vefat edenler..."Üç asırdır devam eden gelenek! Her sene aynı tarihte aynı yerde bir araya geliyorlar: "İnanışımıza göre burada vefat edenler..."
Anahtar Kelimeler:
Yatsı namazı yatsı namazı kaç rekat yatsı namazı nasıl kılınır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İlginizi Çekebilir

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.