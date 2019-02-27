HABER

Yavaş'tan hafif raylı sistem sözü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 18:24 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: - "İlk yapacağımız işlerden birisi hafif raylı sistemin bir ucunun Yenikent'e, diğer ucunun Elmadağ'a kadar getirilmesi olacaktır"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "İlk yapacağımız işlerden birisi hafif raylı sistemin bir ucunun Yenikent'e, diğer ucunun Elmadağ'a kadar getirilmesi olacaktır." dedi.

Partisinin Elmadağ Seçim İletişim Merkezinin açılışını gerçekleştiren Yavaş, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesince "müşteri" olarak görüldüğünü öne sürdü. Yavaş, belediyeciliğin kamusal bir iş olduğunu ve buna uygun hareket edeceklerini ifade etti.

Ankara'nın çılgın projelerle vakit kaybettiğini değerlendiren Yavaş, "Ölü yatırımlar istemiyoruz. Musluklardan içilebilir su istiyoruz. İmar probleminin çözülmesini istiyoruz. Elmadağ'da ve Ankara içerisinde ulaşımın rahatlamasını istiyoruz." diye konuştu.

- Dar gelirlilere "hemşehri kart"

Elmadağ'daki ulaşım sorunun çözülmesinin öncelikleri arasında olduğuna dikkati çeken Yavaş, "En büyük hayalimden birisi Ankara'daki banliyo treninin hafif raylı sistem haline getirilmesidir. İlk yapacağımız işlerden birisi hafif raylı sistemin bir ucunun Yenikent'e, diğer ucunun Elmadağ'a kadar getirilmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavaş, çiftçinin ürettiklerini satabilmesi için Elmadağ'da özel alanlar oluşturacaklarını bildirdi.

Dar gelirlilere yönelik belediye yardımlarının aynı şekilde devam edeceğine işaret eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Arzu edenlere 'hemşehri kart' vereceğiz. Bunlara para yükleyeceğiz. İsteyen kişiler dağıtılan yardımları alacak ya da bu kartla Ankara'nın her yerinde geçerli olmak üzere bakkaldan, kasaptan, manavdan ihtiyaçlarına göre alışverişlerini yapabilecek. Bir anneden daha iyi çocuğunun ve evinin ihtiyacını hiç kimse bilemez. Bu kartları kadınlara vereceğiz. Sadece tekel ürünleri yasak olmak kadıyla kadınlar gidip alışverişlerini yapacaklar. Böylelikle kart aracılığıyla Ankara'nın esnafı kazanmış olacak."

Yavaş, daha sonra Hasanoğlan sanayi bölgesindeki iş adamlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı
Mansur Yavaş: Öğrenciye, su faturasında indirim yapacağız (2)Mansur Yavaş: Öğrenciye, su faturasında indirim yapacağız (2)
Bakan Yardımcısı Yerlikaya: Devlet en güçlü sponsordurBakan Yardımcısı Yerlikaya: Devlet en güçlü sponsordur
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP Mansur Yavaş seçim2019

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.