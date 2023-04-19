HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yavru ayı kara yolunda otomobilin ışığıyla son sürat koştu

Yavru ayı kara yolunda otomobilin ışığıyla son sürat koştu

19.04.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelkit-Bayburt yoluna inen yavru ayı, otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yavru ayı, kara yolunda seyreden otomobilin ışığıyla tüm hızıyla koştu.

Yolda bir vatandaş ailesi ile birlikte gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, yola bir anda yavru ayı çıktı. Yavru ayı kara yolunda otomobilin ışığında bir süre koştu. Şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar aracın şoförüne bir süre daha takip etmesini söyledi. Sürücü ise ayıyı gözden kaybetmemek için hızını düşürdü. Daha sonra ayının yorulduğunu düşünen sürücü ayının gitmesine müsaade etti. Otomobilin ışığıyla bir süre süratle koşan yavru ayı, daha sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Araç içerisinde bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yavru ayının hızla koşması ise izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek tek durdurup... Yolcuları da şaşırttılar! Anbean kayda aldılarTek tek durdurup... Yolcuları da şaşırttılar! Anbean kayda aldılar
Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan kaç para aldın da geldin?Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan kaç para aldın da geldin?
Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek!Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek!
Anahtar Kelimeler:
ayı

En Çok Okunan Haberler

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Firmamızı kimseye satmayız

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Firmamızı kimseye satmayız

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Annesi çıldırdı! "Böyle zenginliğin içine..."

Annesi çıldırdı! "Böyle zenginliğin içine..."

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

İstanbul'da şaşırtan hava olayı! 'Allah'ım sen bizi affeyle'

İstanbul'da şaşırtan hava olayı! 'Allah'ım sen bizi affeyle'

Muharrem İnce'den 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna tepki!

Muharrem İnce'den 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna tepki!

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.