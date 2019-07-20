HABER

Yavru ebabil kuşu, 1 ay sonra yeniden uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

AKSARAY’da yaralı halde yolda bulunan yavru ebabil kuşu, 1 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yavru ebabil kuşu, 1 ay sonra yeniden uçtu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da yaralı halde yolda bulunan yavru ebabil kuşu, 1 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Aksaray Gençlik Merkezi'nin kuş gözlem ekibi, yolda yaralı bir yavru ebabil kuşu buldu. Merkeze getirilen kuşun tedavisi yaptırıldı. Yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından iyileşen ve büyüyüp güçlenen ebabil kuşu, doğaya bırakıldı.
Gençlik Merkezi'nin sorumlusu Mustafa Birge, ''Bizim kuş gözlem ekibimiz var, bu konuda oldukça tecrübeliyiz. Yavru ebabil kuşu bize 2 öğrencimiz tarafından getirildi. Kuşu ölmek üzereyken sokakta bulmuşlar. Bu kuş etçil bir kuş, biz de onu kıyma ve et ile besledik. Normalde bu kuş, yıl boyu uçan bir tür. Yere konduğu zaman kalkamıyor. Ayakları sürüngen bir kuş. Tamamen iyileştiğinde, gençlik merkezi bahçesinde uçuşunu gerçekleştirdik. Güzel de uçtu ve gençlik merkezinin etrafında 2-3 tur atarak bizi selamlarcasına yolculuğuna devam etti" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yavru ebabil kuşu, 1 ay sonra yeniden uçtuYavru ebabil kuşu, 1 ay sonra yeniden uçtuYavru ebabil kuşu, 1 ay sonra yeniden uçtu

PARTNERToyota özel aracını Ay’a gönderecekToyota özel aracını Ay’a gönderecek
O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbeİçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Son dakika: Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Adana'da metil alkol operasyonu!

10 kişini ölümüne yol açmıştı! Polis operasyon düzenledi

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.