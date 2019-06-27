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Yavru geyik vuran kaçak avcılara 27 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde yavru yaban geyiğini vuran avcılara yaklaşık 27 bin lira ceza kesildi.

Yavru geyik vuran kaçak avcılara 27 bin lira ceza

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın İbradı ilçesinde yavru yaban geyiğini vuran avcılara yaklaşık 27 bin lira ceza kesildi.
İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi Kılkuyu mevkiinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı alan muhtar Lütfullah Yamansoy, jandarmaya haber verdi. Muhtar ve jandarmayı avlandıkları bölgede gören avcılar, vurdukları 2 yaşındaki yaban geyiğini bölgede bırakıp kaçtı. Jandarma ölü geyiği bulunduğu noktadan aldıktan sonra avcıları yakalamak için çalışma başlattı. Jandarmanın gittiğini düşünen avcı H.K. ve oğlu G.K. akşam saatlerinde saklandıkları ormanlık alandan karayoluna çıkınca yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve kaçak av nedeniyle avcılara yaklaşık 27 bin lira ceza kesti.
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Yavru geyik vuran kaçak avcılara 27 bin lira cezaYavru geyik vuran kaçak avcılara 27 bin lira ceza

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