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Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Tokat’ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, tam kurtarılırken bulunduğu yerden kaçarak başka bir otomobilin altına girmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önündeki yoldan geçen Kemal İspirli, yol ortasında gördüğü 2 yavru kedinin ezilmemesi için durarak almak istedi.

Tokat’ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, tam kurtarılırken bulunduğu yerden kaçarak başka bir otomobilin altına girmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önündeki yoldan geçen Kemal İspirli, yol ortasında gördüğü 2 yavru kedinin ezilmemesi için durarak almak istedi. İspirli, aracından indiği sırada ise yavru kediler aracın alt tarafından motor kısmına girdi. Trafiğin yoğun olduğu yolda İspirli, kediye zarar gelmemesi için aracını stop etti. Bu sırada duyarlı vatandaş, çevredekilerin yardımı kediyi kurtarmak için çeşitli yöntemler denese de başarılı olamadı. Olay yerine çağrılan Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, kedileri kurtarmak için oksijen tüpü yardımı ile otomobilin motor kısmına hava tuttu. Çıkan sesle birlikte bulunduğu yerden kaçan kedi yoldaki araçların arasına daldı. Vatandaşların ikazları sonucu otomobil sürücüleri araçlarını durdururken, kedi bir otomobilin altına girdi. Bir taksici yere yatarak otomobilin arka tekerinin amortisörün bulunduğu yerden kediyi eli ile tutarak çıkarmayı başardı. Kendisini kurtaran ve itfaiye erinin elini tırmalayarak ısıran yavru kedi ise oto park yanındaki bahçeye bırakıldı. Otomobilin motor kısmında olduğu tahmin edilen diğer yavru kedi ise ekiplerin yaptığı incelemede bulunamadı. Korkarak kaçtığı tahmin edilen yavru kedinin motor kısmında olmadığı tespit edilmesi üzerine araç sahibi yoldan otomobilini kaldırdı.
Kemal İspirli, yolun ortasında bekleyen kedilerin ezilmemesi için durarak almak istediği sırada motor kısmına kaçtığını ifade ederek “Sağ olsunlar itfaiye ekipleri geldi, kediyi motordan çıkardılar. Bir canı kurtardık” diye konuştu. Kediyi kaçtığı diğer aracın altından çıkaran taksici İbrahim Korkmaz, “Yaramaz korktuğu için elimi biraz ısırdı ama kurtardık çok şükür. Şimdi yaşam alanına bıraktık rahatladı” diye konuştu.

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı

Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı
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