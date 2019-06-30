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Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: Pişmanım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı, yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı.

Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: Pişmanım

Arzu ERBAŞ- Tolga SAĞLAM- Mehmet Can PEÇE/KALKANDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı, yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Hakkında yasal işlem başlatılan Sefer Kayacı (41), "Herkesten özür diliyorum, pişman oldum. Ben aslında hayvanları çok severim" dedi.
Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Sefer Kayacı, dün sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine Sefer Kayacı adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan işçi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı.Kayacı'nın psikolojik sorunları olduğu ve raporu bulunduğu öğrenildi.
KÖPEK KORUMA ALTINDA
Kalkandere Kaymakamlığı'nın bilgi vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek dere yatağında yavru köpeği aradı. Ekiplerce kıyıda bulunan ve sol arka bağacında kırık tespit edilen yavru köpek, ekiplerce veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Sütle beslenen yavru köpeğin tedavisinin ardından sağlığına kavuşacağı belirtildi.
İŞÇİ KONUŞTU: PİŞMANIM
Yavru köpeği dere yatağına fırlatan belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı o anları anlattı. Psikolojik tedavi gördüğünü ve sara hastası olduğunu söyleyen Sefer Kayacı, "Ben sokağı süpürüyordum, bir anda başımda bir uyuşukluk oldu. Ne olduysa oldu bir anda köpeği öyle attım. Köpekleri aslında ben çok severim, onlara süt veririm. Yaptığım şeyi sonradan hatırladım ve 'Ben ne yaptım' diye kendi kendime kızdım. Ben ilaç kullanıyorum. İlacımı kullanmadığımda işte böyle tuhaf oluyorum. Ne yaptığımı kendim bile anlayamadım, öyle salladım aşağıya. Olayı anneme anlattım. Annem de bana kızdı. Ben de bir tuhaf oldum tabi. Köpeği sonradan gördüm, ölmemişti. Ölseydi cezam büyük olurmuş. Herkesten özür diliyorum, pişman oldum. Kafam yerinde değildi ve hapımı içmediğim için böyle bir şey yaptım. Ben hayvanları aslında çok severim" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI: O KİŞİ HAYVANLARA BİR SÜRE HİZMET EDECEK
Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım da personellerinin yaptığının bir hata olduğunu belirterek, "Tasvip edilir bir olay değildir. Bu nedenle ben Kalkandere halkından ve bu konuda duyarlı olan insanlardan özür diliyorum. Bu elemanımızı dinledikten ve hakkında yaptığım araştırmalar neticesinde akli dengesinin yerinde olmadığını ve raporlu olduğunu öğrendim. Bu raporundan dolayı askerlik dahi yapmadığını öğrenmiş olduk. Elbette raporlu olması böyle bir durumda onu haklı çıkarmaz. Savcılığın da konuyla alakalı bir kararı olacaktır ama biz belediye olarak disiplin kurulunda bu durumu değerlendireceğiz. Hayvan haklarına karşı bu saldırısından dolayı benim kafamda ki ceza hayvanlara bir süre hizmet etmesidir. Biz ilçe olarak hayvan haklarını önemsiyoruz. İlçenin bazı kısımlarına hayvanların beslenmeleri için aparatlar koyduk. Yaşanan bu durumdan dolayı üzgünüz. Yavru köpeğimiz ölmedi, ölmemesi elbette onu haklı çıkarmaz. Gereğini yapacağız. Ölmemiş oluşu onu haklı çıkarmaz" diye konuştu.

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Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: PişmanımYavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: PişmanımYavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: PişmanımYavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: Pişmanım

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