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Yavru köpekleri çuvalla dereye atarken yakalandılar

02.12.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Yavru köpekleri çuvalla dereye atarken yakalandılar

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 kişi, çuvala koydukları yavru köpekleri dere yatağına götürürken yakalandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi, Tırmıl mevkisinde 2 şahıs, araç bagajından çıkardıkları çuvalı dere yatağına götürürlerken şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine bölgede bulunan jandarma devriyesi tarafından durduruldu.Yapılan kontrolde çuval içerisinde 5 köpek yavrusunun bulunduğu belirlendi.

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 kişi, çuvala koydukları yavru köpekleri dere yatağına götürürken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi, Tırmıl mevkisinde 2 şahıs, araç bagajından çıkardıkları çuvalı dere yatağına götürürlerken şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine bölgede bulunan jandarma devriyesi tarafından durduruldu.
Yapılan kontrolde çuval içerisinde 5 köpek yavrusunun bulunduğu belirlendi. Aç ve bitkin oldukları görülen yavru köpekler, Kozan Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.
Şahıslar hakkında idari işlem uygulandı.

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