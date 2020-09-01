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Yay burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı Yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan Yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Eylül ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Yay Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Yay burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte yay Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Yay burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu süreçte sosyal çevrenize ve ideallerinize, hedeflerinize odaklanacak; iş ve özel hayatınız için aktif bir çaba içerisinde olacaksınız.

9 Eylülde Mars retrosu başlıyor, ay sonuna kadar retrosuna devam edecek. Bu transitin etkileriyle yaşamdan keyif almanız, mutluluğunuz isteklerinizi elde etmeye bağlı olabilir. İsteklerinize hızlı ulaşmak sıkılganlığı getirebilir. Yenilik isteği ve ihtiyacı artabilir. Yaşamdan keyif almayı, mutluluğu dış koşullara bağlamamayı öğrenmeniz için gerçekleşen bu retroda, kendinizle barışmak, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek yeni fırsatları getirecektir.

Süreç içinde hobileriniz üzerine eğilebilir, yeteneklerinizde uzmanlaşabilir, yetenekler ve hobiler üzerine eğitim alabilir, harcamalar yapabilirsiniz. Aşk hayatında ve ilişkilerde duygularınız daha hızlı değişebilir. Zaman zaman iç dünyanızda karışıklık yaşayabilirsiniz. Gizli ilişkilerden, etik dışı durumlardan kaçınmalı; heyecan ve tutkunun peşinden sürüklenerek iradenizi kaybetmemelisiniz.

6 Eylülde Venüs Aslan burcuna geçerek yeni insanları hayatınıza getirecek. Sosyal ortamlardan ve iş hayatından tanışabileceğiniz bu kişiler ilginizi çekebilir, aniden yoğun duygular uyandırabilir, heyecan duygusunu hissedebilirsiniz. Mars retrosu boyunca yeni bir ilişkiyi başlatmak yerine karşınızdakini tanımaya ve yavaş hareket etmeye gayret etmelisiniz.

17 Eylülde gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle dönemsel iş ve projelere dahil olabilirsiniz. Uzmanlığınızın dışında bir işe başlayabilir, yeni bir eğitim sürecine girebilirsiniz. Süregelen işinizde istifa kararı, işten ayrılma durumu olabilir. Bu tarih civarında yaşamınızda önemli bitiş ve başlangıçlar olacaktır.

Astrolog Merve Rençber

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