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Yaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yaylada gezdikleri sırada yolu kaybedince kaybolan 6 kişi, AFAD ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Yaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldı

ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yaylada gezdikleri sırada yolu kaybedince kaybolan 6 kişi, AFAD ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Ankara'dan, kamp için ilçeye bağlı Gümeli beldesindeki Bacaklı Yaylası'na gelen 12 kişilik gruptan 2'si kadın 6'sı, ormanda dolaşmaya çıktı. Havanın kararmasıyla dönüş yolunu bulamayan grup, saat 22.00 sıralarında jandarmaya haber verdi. Gruptakilerden biri, jandarmaya cep telefonundan konum gönderdi. İhbar üzerine AFAD ile birlikte bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, 8 saatlik çalışma sonrası saat 06.00 sıralarında grubu bulunduğu yerden alarak, kamp yaptıkları alana götürdü.

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Yaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldıYaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldıYaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldıYaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldı

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