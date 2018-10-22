Yayladaki uyanıklık 'pes' dedirtti! 15 Temmuz Mahallesi...

Gümüşhane sınırlarında olmasına rağmen Gümüşhaneliler ve Trabzonlular'ın ortak kullanımında olan Taşköprü Yaylası'nda kaçak bina yapanlar ve imar affından yararlanmak isteyenlerin yaptıkları pes dedirtti. Bölgedeki 105 yaylanın merkezi konumundaki Taşköprü Yaylası ile Çakırgöl arasında yol kenarında ve dere yatağında çok sayıda yapılaşma dikkat çekerken, bazı vatandaşların insanların milli ve manevi duygularını kullandığı gözlendi.
YIKIMIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN YAPTILAR
İHA'da yer alan habere göre 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından toplumda oluşan farkındalık ve ülke genelinde birçok alana ve meydana adı verilen “15 Temmuz” bu kez yaylalarda yapılan kaçak yapıların olduğu alana verildi.
Kaynak: İHA
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