HABER

Yayladaki uyanıklık 'pes' dedirtti! 15 Temmuz Mahallesi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'ndaki '15 Temmuz Evleri' ve '15 Temmuz Mahallesi' tabelaları bölgede yaşayan vatandaşlara pes dedirtti. İmar barışını fırsata çevirmek isteyen bazı uyanık kaçak yapı sahiplerinin darbe girişimine direnişin tarihini kullanmaları büyük tepkiye neden oldu.

Yayladaki uyanıklık 'pes' dedirtti! 15 Temmuz Mahallesi...

Gümüşhane sınırlarında olmasına rağmen Gümüşhaneliler ve Trabzonlular'ın ortak kullanımında olan Taşköprü Yaylası'nda kaçak bina yapanlar ve imar affından yararlanmak isteyenlerin yaptıkları pes dedirtti. Bölgedeki 105 yaylanın merkezi konumundaki Taşköprü Yaylası ile Çakırgöl arasında yol kenarında ve dere yatağında çok sayıda yapılaşma dikkat çekerken, bazı vatandaşların insanların milli ve manevi duygularını kullandığı gözlendi.

2187676_ce6e0d26bdca2167416a07a2430ed9e4

YIKIMIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN YAPTILAR

İHA'da yer alan habere göre 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından toplumda oluşan farkındalık ve ülke genelinde birçok alana ve meydana adı verilen “15 Temmuz” bu kez yaylalarda yapılan kaçak yapıların olduğu alana verildi.

2187676_568fdbdc5f3f30cc53bdf437b946e6c6

Kaynak: İHA


PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!
Yavru kediye çarpan sürücü yoluna devam ettiYavru kediye çarpan sürücü yoluna devam etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz evleri 15 temmuz mahallesi gümüşhane Taşköprü Yaylası

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yanpeçler Mahallesi daha uygun olurdu...
baştaki her şeye kullanıyor ona laf yok ?
ülkede fırsarçılığı getirenler utansın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Günlük burç yorumları: 22 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 22 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

PKK'lı teröristten korkunç itiraflar: Çocuklara tecavüz ediyorlar

PKK'lı teröristten korkunç itiraflar: Çocuklara tecavüz ediyorlar

2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!

2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!

Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yürüdü

Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.