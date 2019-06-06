HABER

Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka satın alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 01:34 | Son Güncelleme

Ordu’nun en meşhur Çambaşı Yaylası’nda satışa sunulan cevizli helva yaylaya gelen ziyaretçilerden büyük rağbet görüyor.Yöresel lezzetlerin başında gelen cevizli helvanın, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda satışına başlanıldı.

Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka satın alıyor

Ordu’nun en meşhur Çambaşı Yaylası’nda satışa sunulan cevizli helva yaylaya gelen ziyaretçilerden büyük rağbet görüyor.
Yöresel lezzetlerin başında gelen cevizli helvanın, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda satışına başlanıldı. Yaylaya gelen ziyaretçiler cevizli helvayı mutlaka satın alıyor.
Kabadüz ilçesinin Çambaşı Yaylası’nda cevizli helvayı müşterileriyle buluşturan Hacı Gürdal, Ramazan Bayramı’nda satışlarının oldukça iyi olduğunu söyledi.
Cevizli helvanın yöresel lezzetlerden birisinin olduğunu dile getiren Gürdal, “Yayla sezonunun açılmasıyla beraber, kış mevsiminde Ordu Merkezinde satışını yaptığım cevizli helvayı yaylada satmaya başladım. Yıllar öncesinde babamdan öğrenerek başladığım cevizli helva üretimini Çambaşı Yaylası’nda eşimle birlikte devam ediyoruz. Çevre illerden ve gurbetten yaylaya gelenler mutlaka cevizli helvayı bizlerden satın alıyorlar. Ramazan Bayramında işlerimiz oldukça güzel, satışlardan memnunuz” dedi.
Cevizli helvayı yaz, kış çok severek tükettiğini ifade eden Olgun Özcan ise, “Cevizli helva çocukluktan beri severek yiyorum. İlimizin önemli lezzetlerinden birisi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka satın alıyor

Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka satın alıyor

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!
Dolu uyarısına karşı halılı kilimli önlemDolu uyarısına karşı halılı kilimli önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Süleyman Soylu'dan 23 Haziran seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan 23 Haziran seçimi açıklaması

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabük'te eski mahalle muhtarından, belediye başkanına saldırı

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Yolcu vapurunda tabanca ile ateş eden kişi gözaltına alındı

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 58 ölü, 393 yaralı

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldürdü

Tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldürdü

Gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı

Gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı

PKK'dan hain saldırı! 2 asker yaralandı

PKK'dan hain saldırı! 2 asker yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.