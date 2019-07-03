Yaz aylarında çillerin artışını nasıl önlersiniz?

Yaz aylarında çillerinizin artışını önlemek için,çillerinizi serin tutun. Bunun yanı sıra çilleri koruma altında tutabilmenin ipuçları nelerdir?
Medikal Estetik Uzmanı Biyolog Mehmet Kandil, konu hakkında şöyle konuştu: 'Deride daha aktif melanin hücrelerinin bulunması çilli oluşun metabolik nedenidir. Bu, genetiktir. Çil eğilimli insanlar, lekelerle doğmazlar. Yeni doğan bebekte çil göremezsiniz. Ancak pigment hücreleri yaşla beraber yüzeye çıkar. Bu yüzden iki yaşından sonra görülmeye başlar. Melanin birikimi sıcağa ve güneş ışığına maruz kalmaktan kaynaklanır. Çok kalabalık ve bitişik olmaya başlayan çiller belirgin şekilde koyulaşmaya başladıklarında, muhtemelen güneşte fazla kaldığınızın işaretidir.'
CİLDİ SERİN TUTUN
Çilleri sevimli tutmanın ilk kuralı,daha fazla üretiminin önlenmesidir. Sadece güneş ışığı değil, sıcak havada çil üretimini arttırır. Cilt; güneş ışıklarına, sıcaklığına, sauna sıcaklığına maruz kalırsa melanin aktivitesini tetikler, daha koyu çiller oluşmasına neden olur. Uzun süredir, insanlar doğrudan güneş ışığının uyarıcı olduğunu düşünüyorlardı, ancak şimdi ısının da büyük bir renk değişikliğine neden olduğunu biliyoruz. Kırmızı, aşırı ısınmış bir yüz, pigment hücrelerini uyandıracaktır. Yüzünüzü aşırı ısınmadan korumak için; havuza atlayın. Yüzünüzü çok sıcak hissettiğinizde serin bir cisim uygulayın örneğin; bir su şişesi gibi.
Güneşlendikten sonra cildinizi buzlu su ile tampon yapın; veya dondurucuya 20 dakika boyunca atabileceğiniz bir soğutma jeli maskesi uygulayın. Soğutma hidrasyonu sağlamak için bitki özlerini, gliserinli bir maskeyi uygulayabilirsiniz.
ANTİOKSİDANLARI YÜKLEYİN
Çilli yüzlerin artışgöstermemesi için bir cilt bakım bileşenine başvurabilirsiniz. C vitaminibunlardan biri olabilir. İyi formüle edilmiş bir C vitamini serumu, çillerikontrol altında tutmak için melanin hücrelerinin baskılanmasına yardımcı olabilir.
PUL PUL DÖKÜLMEYE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİN
Cilt renginin solmasını yönetmenin anahtarlarından biri düzenli olarak peeling yapmaktır. Çünkü ölü yüzey hücreleri çillerde bulunan fazla pigmentin çoğunu depolar. Eksfolyiasyon asitler (ölü deri uzaklaştırıcılar), nazik yüz fırçaları, derma peeling ve temizlik fırçaları ile yapılabilir. Bu yöntemlerden bazıları, özellikle kimyasal eksfoliyasyonlar, cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirir. Bu nedenle kimyasal eksfoliyasyonlardan yaz aylarında kaçınılması gerekmektedir.
GÜNEŞ KORUYUCUNUZU BİR NUMARALI ÖNCELİĞİNİZ YAPIN
Güneş altında veyabulutlu bir günde, açık havada, her 90 dakikada bir kalın bir katman şeklinde cildinize güneş koruyucu uygulamalısınız. Güneşe maruz kalanalanlarda, özellikle yüzünüzün merkezinde çok sayıda, düzensiz bir sınır, kaşıntılı çil varsa, onlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını izleyin. Çillerden birinin diğerlerinden farklı görünmesini sağlayan renk değişimleri varsa ihmal etmeden bir dermatoloğa görünüp zararsız bir çil olduğundan emin olun.
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