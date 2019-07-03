Yaz aylarında çillerin artışını nasıl önlersiniz?

Yaz aylarında çillerinizin artışını önlemek için,çillerinizi serin tutun. Bunun yanı sıra çilleri koruma altında tutabilmenin ipuçları nelerdir?

Medikal Estetik Uzmanı Biyolog Mehmet Kandil, konu hakkında şöyle konuştu: 'Deride daha aktif melanin hücrelerinin bulunması çilli oluşun metabolik nedenidir. Bu, genetiktir. Çil eğilimli insanlar, lekelerle doğmazlar. Yeni doğan bebekte çil göremezsiniz. Ancak pigment hücreleri yaşla beraber yüzeye çıkar. Bu yüzden iki yaşından sonra görülmeye başlar. Melanin birikimi sıcağa ve güneş ışığına maruz kalmaktan kaynaklanır. Çok kalabalık ve bitişik olmaya başlayan çiller belirgin şekilde koyulaşmaya başladıklarında, muhtemelen güneşte fazla kaldığınızın işaretidir.'

CİLDİ SERİN TUTUN

Çilleri sevimli tutmanın ilk kuralı,daha fazla üretiminin önlenmesidir. Sadece güneş ışığı değil, sıcak havada çil üretimini arttırır. Cilt; güneş ışıklarına, sıcaklığına, sauna sıcaklığına maruz kalırsa melanin aktivitesini tetikler, daha koyu çiller oluşmasına neden olur. Uzun süredir, insanlar doğrudan güneş ışığının uyarıcı olduğunu düşünüyorlardı, ancak şimdi ısının da büyük bir renk değişikliğine neden olduğunu biliyoruz. Kırmızı, aşırı ısınmış bir yüz, pigment hücrelerini uyandıracaktır. Yüzünüzü aşırı ısınmadan korumak için; havuza atlayın. Yüzünüzü çok sıcak hissettiğinizde serin bir cisim uygulayın örneğin; bir su şişesi gibi.