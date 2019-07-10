Yaz aylarında daha sık görülüyor! Güzelleşme rüyasında melazma korkusu

Uzmanlar, kadınların cilt temizliği ve güzelliği için kullandığı kozmetik ürünlerinin, limon ya da karbonat sürme, ağda gibi epilasyon işlemlerinin ciltte sarı ve siyah lekeler olarak bilinen 'melazma'ya neden olabileceğini bildirdi.

Genelde yüz bölgesindeki cildin melanosit hücrelerinin aktivasyonu ve melanin pigmentinin artışı ile meydana gelen renk bozulması veya hiperpigmentasyon olarak tanımlayan Dr. Neva Ayata, kadınların korkulu rüyası olan sorun ile ile ilgili "Derideki melanosit hücrelerinin aşırı melanin üretiminden kaynaklanır. Melanositler; deride pigment oluşturan ve biriktiren hücrelerdir. Melazma, öncelikle yüz bölgesi cildinde renk bozulması veya hiperpigmentasyon ile karakterizedir. Melazma, genellikle alın, elmacıklar, çene, üst dudak olmak üzere merkezi yüz hattında ortaya çıkar. Yüzün her iki tarafında eşleşen işaretler şeklinde simetriktir" dedi

LATİN, ASYA VE ORTA DOĞU KÖKENLİ KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜR

Malezmanın nedeninin tam olarak bilinmediğini belirten Dr Neva Ayata, hastalıkta ırksal ve genetik yatkınlığın hastalıkta en önemli faktör olduğunu ifade etti, Neva Ayata, "Melazma oluşumunda ırksal ve genetik yatkınlık en önemli faktördür. Genetik yatkınlığı veya bilinen bir aile öyküsü olan kişilerde melazma gelişme riski yüksektir. Latin, Asya ve Orta Doğu kökenli kadınlar, daha yüksek oranda melazma insidansına sahiptir. Cilt rengi nispeten daha koyu olan, 20 ile 50 yaş arası kadınlarda daha çok görülür. Bu sorun yüzde 10 oranında erkeklerde de görülebilir" ifadelerine yer verdi.