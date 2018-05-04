Yaz aylarında gün yüzüne çıkacak ayaklarımızın sağlığı için dikkat etmemiz gerekenler

Sıcak yaz günlerine günler kala, bütün kıyafetlerimizde olduğu gibi, ayaklarımızın süsü ve koruyucusu olan ayakkabı tercihlerimizde de pek doğal olarak bir takım değişiklikler olacaktır. Özellikle bayanların, ayaklarının estetiği, yaz şıklıklarının vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Peki şıklığımızı sağlarken, ayak sağlığımızdan olmamak için nelere mi dikkat etmeliyiz? İşte size yaz aylarında ayak sağlığınıza yönelik birkaç ipucu; Özgürce Yürüyen Ayaklar… Yaz aylarında, sıcak bir havada deniz kenarında, kumsalda, iskelede veya çimlerde çıplak ayakkabıyla yürümek sık yaptığımız bir şey değil midir? Ayaklarımız, koskoca kış ayları boyunca iple çeker adeta özgür bir şekilde dolaşacağı o günleri. Aslında kumsalda çıplak ayakla yapacağınız bir yürüyüş ayak sağlığınız açısından da çok faydalıdır. Çok engebeli olmayan bir kumsal yürüyüşü bileğiniz için bir denge egzersizi olacağı gibi, ayak tabanlarınızdaki kaslarınız içinde dinlendirici ve eğlenceli bir aktivite olacaktır. Ancak özellikle yabancı cisim batmaları neticesindeki yaralanmalara ve sıcak kum yanıklarına dikkat edilmesi gereklidir. Özellikle sert bir zeminde, çıplak ayakla yapılacak bütün sportif aktiviteler sakatlanmalara davetiye çıkaracaktır. Teknede veya sörf üzerinde zemin ıslaklıkla birleşince, zeminin yazınızı zehir edecek bir kazaya sebep olabileceği akılda bulundurulmalı ve bu zeminlerde iken mutlaka kaymaz bir ayakkabı ile ayağımız koruma altına alınmalıdır. Şeker hastalığı gibi ayak hissiyatını etkileyen hastalığı olanların, hiçbir şekilde ayakkabısız dolaşması önerilmemektedir.

Topuk Bakımında Nelere Dikkat Etmeliyiz? Sağlıklı bir yürüyüşün en önemli ihtiyacı olan topuklarımıza, yaz aylarında özellikle özen göstermeliyiz. Yaz aylarında gerek tercih ettiğimiz ayakkabılar, gerekse havaların sıcaklığı nedeniyle ayak tabanlarımızda kuruluk ve çatlaklara her zamankinden daha fazla rastlanmaktadır. Eğer zamanında bakım yapılmaz ise veya ihmal edilirse bu çatlaklara derinleşerek oldukça rahatsız edici bir hale gelebilir. Unutulmamalıdır ki ayak bakımındaki en önemli ve öncelikli konu ayaklarımızı korumaktır. Her gün banyoda sünger taşıyla yapılacak bir bakım, topuktaki kalınlaşmış ve ölü derilerin ayaktan uzaklaştırılmasını sağlayarak, topuk çatlaklarına karşı ayaklarınızı koruyacaktır. Özellikle sıcak günlerde kullanılacak nemlendirici bakım kremleri de ayaklarınızın kurumasını engelleyerek daha sağlıklı olmalarına yardımcı olacaktır. Mantar Enfeksiyonlarına Dikkat! Özellikle çok fazla insanın çıplak ayakla yürüdüğü havuz kenarları, mantar enfeksiyonlarının bulaşması içinde bir risk oluşturur. Unutulmaması gerekir ki mantarlar nemli ortamları severler ve bu ortamlarda ürerler. Yaz aylarında nefes alabilen ve terletmeyen ayakkabıların tercih edilmesi, aynı ayakkabının her gün giyilmemesi ve sık çorap değiştirilmesi mantar enfeksiyonlarına karşı ayaklarınızı korunmasını sağlayacaktır.