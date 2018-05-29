Yaz aylarında hangi sporlar yapılabilir?

Yaz aylarında hangi sporlara yönelmelisiniz?
Yaz aylarında hava sıcaklıkları diğer mevsimlere göre çok fazla olacağından yapılan sporlarda
buna uygun olarak daha düşük tempoda veya daha uygun saatlerde yapılmalıdır. Yaz aylarında
spor yapacak herkes, her türlü sporu öğleden önce veya mümkünse akşam saatlerinde
yapmalıdır.
Yürüyüş
Yürüyüş yapmak, kalp ritmini çok fazla arttırmayacağı gibi aynı zamanda düzenli bir programla
hem sağlığınıza iyi gelecek hem de sizi fit bir görüntüye kavuşturacaktır. Maliyetsiz bir şekilde
gerçekleştirebileceğiniz bu aktivitenin vücudunuza birçok yararı vardır.
Koşu
Yürüyüşe oranla daha fazla efor sarfetmenize ve kalori yakmanıza neden olabilecek bir diğer
aktivite ise koşudur. Riskli hastalıkları olan kişilerin yapmaması önerilmektedir.
Yüzme
Yaz ayları denince akla gelen ilklerden olan yüzme, tüm vücudu çalıştırarak çok iyi sonuçlar
almanızı sağlayacaktır.
Rüzgar sörfü
Konum itibarıyla rüzgar sörfü yapmaya elverişli olan kişilerin deniz ve rüzgarla iç içe olacağı bu
sporu yapması tavsiye edilir.
Plaj voleybolu
Sıcak havalardan şikayet eden ve kendini plajlara atan kişiler için hem eğlenceli hem de sağlıklı
bir tavsiye; plaj voleybolu! Bu spor ile hem tatilinizin tadını çıkarabilir hem de vücudunuz birçok
noktasını çalıştırarak spor yapmış olursunuz.
Bisiklet sürmek
Özellikle yaz akşamları için ideal olan bisiklet sürme aktivitesi bacakları çalıştırırken karın
kısmında bulunan yağların eritilmesine de yardımcı olur.
Yaz aylarında spor yapılırken dikkat edilmesi gerekenler
Tüm yıl boyunca düzenli olarak ilgi duyduğu sporu yapan kişiler yaz aylarında da günlük
programlarına devam etmelilerdir. Aradaki tek fark alınan sıvı miktarı olmalıdır. Yaz aylarının
gelmesiyle ter salınımı artacak ve ekstra spor yapan kişinin su miktarında azalma yaşanacaktır.
Bu nedenle yaz aylarında spora yönelen herkes diğer mevsimlere göre daha fazla sıvı
tüketmelidir. Günde minimum 2 litre su ve 1 adet doğal maden suyu önerilmektedir. Yüksek
sıcaklıklarla değişmesi gereken bir diğer nokta ise giyimdir. Spor esnasında ter salınımı
arttığından spor için özel üretilen kıyafetler giyilmelidir. Dış mekanda spor yapacak kişilerin
güneşin dik düştüğü saatlerden kaçınmaları gerekir. Günün hangi saatinde spor yapılacaksa
yapılsın cildi zararlı güneş ışınlarından korumak için bir güneş kremi sürülmelidir. Spor esnasında
ise vücudu çok fazla zorlamamalı ve kendinizi gereğinden fazla yormamalısınız. Önemli olanın
kendinizi sevmek ve sağlığınızı korumak olduğunu unutmamalısınız.
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