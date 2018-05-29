Yaz aylarında hangi sporlar yapılabilir?

Yaz aylarında hangi sporlara yönelmelisiniz?

Yaz aylarında hava sıcaklıkları diğer mevsimlere göre çok fazla olacağından yapılan sporlarda

buna uygun olarak daha düşük tempoda veya daha uygun saatlerde yapılmalıdır. Yaz aylarında

spor yapacak herkes, her türlü sporu öğleden önce veya mümkünse akşam saatlerinde

yapmalıdır.

Yürüyüş

Yürüyüş yapmak, kalp ritmini çok fazla arttırmayacağı gibi aynı zamanda düzenli bir programla

hem sağlığınıza iyi gelecek hem de sizi fit bir görüntüye kavuşturacaktır. Maliyetsiz bir şekilde

gerçekleştirebileceğiniz bu aktivitenin vücudunuza birçok yararı vardır.

Koşu

Yürüyüşe oranla daha fazla efor sarfetmenize ve kalori yakmanıza neden olabilecek bir diğer

aktivite ise koşudur. Riskli hastalıkları olan kişilerin yapmaması önerilmektedir.

Yüzme

Yaz ayları denince akla gelen ilklerden olan yüzme, tüm vücudu çalıştırarak çok iyi sonuçlar

almanızı sağlayacaktır.

Rüzgar sörfü

Konum itibarıyla rüzgar sörfü yapmaya elverişli olan kişilerin deniz ve rüzgarla iç içe olacağı bu

sporu yapması tavsiye edilir.