Yaz düğünü sofraları için harika dekorasyon önerileri! Çok şık olacak...

Bir düğün organizasyonunda müzik, mekan ve kıyafetler kadar sofralar da önemlidir. Misafirleriniz keyifli vakit geçirirken ve yemeklerini zevkle yerken onlara görsel bir şölen sunarak düğününüzü taçlandırabilirsiniz. Yaz düğünü sofralarınızı unutulmaz kılacak bu dekorasyon fikirlerini çok seveceksiniz.

KOZALAK DEYİP GEÇMEYİN!

Uygun fiyatlı dekorasyon önerisi arayanları buraya alalım. Koca bir poşet kozalağı düğün sofralarınızı donatmak için kullanabilirsiniz. Üstelik bu dekorasyon ürününü oluşturmak için paraya da ihtiyaç yok. Kozalakların üzerine zarif kartlarla isim yazıp asarak yer ayırıcı olarak kullanabilirsiniz. Böylece misafirleriniz oturmaları gereken yerleri şık bir dekoratif ürünün ucunda bulacaklar. Her bir tabağın yanına bir adet isim kartlı kozalak koyduğunuzda dekorasyonun ne kadar değiştiğine şaşıracaksınız.

ÇİÇEKLER DE AŞKINIZ GİBİ FİLİZLENSİN!

Misafirlerine düğünden bir anı bırakmak isteyen gelin ve damatlar için harika bir fikir sunuyoruz. Her masaya misafirlerinizin alması için bir kese tohum ya da dikilmeye hazır çiçek bırakmaya ne dersiniz? Bu çiçeklerin ve tohumların üzerine isimlerinizle birlikte güzel sözler yazabilir ve misafirlerinize hediye edebilirsiniz. Her masaya bıraktığınız hediyeler hem romantik bir yemek masası oluşturacak hem de misler gibi kokacak.