Yaz düğünü sofraları için harika dekorasyon önerileri! Çok şık olacak...

Bir düğün organizasyonunda müzik, mekan ve kıyafetler kadar sofralar da önemlidir. Misafirleriniz keyifli vakit geçirirken ve yemeklerini zevkle yerken onlara görsel bir şölen sunarak düğününüzü taçlandırabilirsiniz. Yaz düğünü sofralarınızı unutulmaz kılacak bu dekorasyon fikirlerini çok seveceksiniz.
KOZALAK DEYİP GEÇMEYİN!
Uygun fiyatlı dekorasyon önerisi arayanları buraya alalım. Koca bir poşet kozalağı düğün sofralarınızı donatmak için kullanabilirsiniz. Üstelik bu dekorasyon ürününü oluşturmak için paraya da ihtiyaç yok. Kozalakların üzerine zarif kartlarla isim yazıp asarak yer ayırıcı olarak kullanabilirsiniz. Böylece misafirleriniz oturmaları gereken yerleri şık bir dekoratif ürünün ucunda bulacaklar. Her bir tabağın yanına bir adet isim kartlı kozalak koyduğunuzda dekorasyonun ne kadar değiştiğine şaşıracaksınız.
ÇİÇEKLER DE AŞKINIZ GİBİ FİLİZLENSİN!
Misafirlerine düğünden bir anı bırakmak isteyen gelin ve damatlar için harika bir fikir sunuyoruz. Her masaya misafirlerinizin alması için bir kese tohum ya da dikilmeye hazır çiçek bırakmaya ne dersiniz? Bu çiçeklerin ve tohumların üzerine isimlerinizle birlikte güzel sözler yazabilir ve misafirlerinize hediye edebilirsiniz. Her masaya bıraktığınız hediyeler hem romantik bir yemek masası oluşturacak hem de misler gibi kokacak.
YÜZEN MUMLAR KADAR ROMANTİK NE VAR, DEĞİL Mİ?
Cam aksesuarlar içerisinde yüzen mumlar özellikle akşam yapılan düğünlere ışıltılı bir tarz katıyor. Yapay ışıkların sıradanlığını söküp atan mumlar, su içerisinde süzülürken harika bir görüntü sunuyor. Masaların ortasına toplu şekilde koyabileceğiniz yüzen mumları şamdanlar ve çiçeklerle destekleyebilirsiniz.
TERRARYUM VE SUKULENTLERDEN FAYDALANIN!
Son zamanların en dikkat çeken yaşayan dekorasyon ürünleri şüphesiz sukulentler ve terraryumlar. Şık cam hazneler içerisinde yetişen terraryumların içerisini aşk hikayenizi anlatan simgelerle doldurabilirsiniz. Oldukça minimal bir tarz sunan sukulentler ise yemek masalarına doğal bir cazibe katacak. Özellikle doğal konseptli yaz düğünleri için ideal olan bu ürünler, dal parçalarıyla ve kütükten yapılma aksesuarlarla birlikte kullanılabilir.
RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜN: DÜŞ KAPANI!
Düş kapanları romantik, masalsı ve uçuş uçuş bir tarza sahiptir. Bir yaz düğünü için başka neye gerek var ki zaten! İrili ufaklı boylardaki düş kapanlarını aydınlatmaların arasına serpiştirerek masaların üzerinde naifçe salınmalarını sağlayabilirsiniz. Aynı konsepti fotoğraf alanlarında da devam ettirdiğinizde harika bir bütünlük yakalarsınız. Dilerseniz düş kapanlarından sarkması için tüyler, boncuklar ya da çiçekler kullanabilirsiniz. Önemli olan düğün konseptinize uygun olması ve sizin içinize sinmesi. İşte bu kadar kolay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum