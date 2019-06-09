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Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

Antartika’yı çağrıştıran Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Buzul Gölleri’ne geziye gidenler karlı dağlar arasında yüzme keyfi yaşadı.Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Şubesi tarafından Antartika’yı çağrıştıran ve Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Buzul Gölleri’ne gezi düzenlendi.

Antartika’yı çağrıştıran Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Buzul Gölleri’ne geziye gidenler karlı dağlar arasında yüzme keyfi yaşadı.
Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Şubesi tarafından Antartika’yı çağrıştıran ve Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Buzul Gölleri’ne gezi düzenlendi. Kulüpten Başkan Yardımcısı Özgür Aydoğdu’nun rehberlik yaptığı farklı meslek gruplarından oluşan 7 kişilik grup, 4 saatlik bir tırmanışın ardından buzul göllerine ulaştı. Göllerin bulunduğu ve yer yer 8 metreyi bulan buzulların yer aldığı alanda mola vererek buz gibi suya girerek serinleme keyfi yaşadı.
İl içi ve il dışında tırmanışlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Özgür Aydoğdu, "İlimiz adeta saklı bir cennet. Mercan Buzul Gölleri’ne düzenlediğimiz geziye katılanlar doğaya hayran kaldıklarını ifade etti. Önümüzdeki dönem bu tür gezileri kamplı olarak düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.
Aydoğdu, katılımcıların buzul göllerinde serinleme keyfi yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi
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