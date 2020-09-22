Yaz sonrası oluşan güneş lekelerinden nasıl kurtuluruz?

Yüzde görülen bu tür kahverengi oluşumlara “Melazma (Güneş lekesi)” denir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür ve yaş ilerledikçe görülme oranı artar.

Güneş lekesi oldukça sık görülen bir problemdir. Lekenin oluşma mekanizması, lekeli bölgedeki hücrelerin, lekesiz bölgeye göre daha fazla melanin pigmenti (Renk veren madde) üretmesidir. Lekenin tedavisinden iyi yanıt alınıp alınamayacağının en önemli göstergesi lekenin derinliğidir. Leke ne kadar yüzeydeyse tedavi o kadar başarılı olur.

Güneş lekelerinin tedavisinde birçok yöntem vardır. Bunlar lazer ve plazma tedavileri, leke açıcı kremler, kimyasal peeling, leke mezoterapisi ve PRP’dir.

Bu yöntemler arasında en çok kullanılan leke mezoterapisi ve PRP’dir. Çünkü, bu yöntemlerle daha tatmin edici sonuçlar alınmaktadır.

Leke mezoterapisinde cilt altına glutatyon, C vitamini, pirüvik asit, somon DNA’sı, arbutin ve biomimetik peptidler verilir. Bu antioksidanlar, ciltte lekeye neden olan aşırı melanin üretimini baskılar ve oluşmuş melaninlerin keratonisitlere transferini engeller. Bu da oluşmuş lekelerin renginin açılmasına ve yeni lekelerin oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

Mezoterapinin ilk seansından itibaren ciltte aydınlanma görülür. Ciltte homojen tek tip renk oluşumu amaçlanır. 7-15 gün arayla yapıldığında, 3-6 seansta tatmin edici sonuçlar alınır.