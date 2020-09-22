Yaz sonrası oluşan güneş lekelerinden nasıl kurtuluruz?

Yüzde görülen bu tür kahverengi oluşumlara “Melazma (Güneş lekesi)” denir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür ve yaş ilerledikçe görülme oranı artar.
Güneş lekesi oldukça sık görülen bir problemdir. Lekenin oluşma mekanizması, lekeli bölgedeki hücrelerin, lekesiz bölgeye göre daha fazla melanin pigmenti (Renk veren madde) üretmesidir. Lekenin tedavisinden iyi yanıt alınıp alınamayacağının en önemli göstergesi lekenin derinliğidir. Leke ne kadar yüzeydeyse tedavi o kadar başarılı olur.
Güneş lekelerinin tedavisinde birçok yöntem vardır. Bunlar lazer ve plazma tedavileri, leke açıcı kremler, kimyasal peeling, leke mezoterapisi ve PRP’dir.
Bu yöntemler arasında en çok kullanılan leke mezoterapisi ve PRP’dir. Çünkü, bu yöntemlerle daha tatmin edici sonuçlar alınmaktadır.
Leke mezoterapisinde cilt altına glutatyon, C vitamini, pirüvik asit, somon DNA’sı, arbutin ve biomimetik peptidler verilir. Bu antioksidanlar, ciltte lekeye neden olan aşırı melanin üretimini baskılar ve oluşmuş melaninlerin keratonisitlere transferini engeller. Bu da oluşmuş lekelerin renginin açılmasına ve yeni lekelerin oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.
Mezoterapinin ilk seansından itibaren ciltte aydınlanma görülür. Ciltte homojen tek tip renk oluşumu amaçlanır. 7-15 gün arayla yapıldığında, 3-6 seansta tatmin edici sonuçlar alınır.
Leke açıcı kremler ve beyazlatıcı yağlar cildin alt tabakalarına yeterince inemedikleri için sınırlı miktarda fayda sağlarlar. Halbuki mezoterapi işleminde cildin altına inmek için 4-6 mm’lik çok ince mezoterapi iğneleri kullanılır. Bu da lekeye sebep olan melanosit hücrelere müdahale şansı verir.
Leke mezoterapisiyle aynı zamanda, ciltte aydınlanma, renk tonunda dengeleme ve cilt kalitesinde artma sağlanır. Bu işlem için en uygun zaman güneşin artık etkili olmadığı zamanlardır. Yaz çıkışında, yani ekim ayı sonrası, mezoterapi için en uygun dönemlerdir. Mezoterapi işlemi sadece tıp doktorları tarafından uygulanmalıdır.
Mezoterapi dışında PRP ve plazma işlemleri de leke tedavisinde kullanılır.
PRP kişinin kendi kanı alınarak uygulanan bir yöntemdir. Alınan kan, yüksek devirde santrifüj cihazında döndürülür. Altta kalan kırmızı kan hücreleri atılır. Üstte kalan, tamir edici ve besleyici özelliği olan trombosit alınarak lekeli kısma verilir ve PRP’nin içinde bulunan büyüme faktörleriyle lekede açılma beklenir. 7-15 gün arayla 3-5 seans önerilir.
Diğer yöntem ise plazma enerjisi ile buharlaşma metodu uygulanarak yüzeysel lekelerin yok edilmesidir. Bu plazma enerjisi ile üst tabakada, koyu renkli melanositlerden zengin bölge buharlaştırılır ve ciltte renk dengesi sağlanır.
Leke oluşumunu engellemek için yaz aylarında direk güneş ışığından korunmak, gölgede kalmak, şapka ve gözlük ile güneşten korunmak ve en az 30 faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir.
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