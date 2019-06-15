İLHAMİ ERKILIÇ - Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Karnelerin verilmesiyle başlayan üç aylık yaz tatili '3T' olarak tabir edilen telefon, tablet, televizyon bağımlılığını ne yazık ki tetikliyor. Bu iletişim araçlarının kullanılmasını sağlayan en temel etmen ebeveynlerin tutumudur. Özellikle yaz döneminde çocukların ödüllendirilmesi amacıyla gelişigüzel şekilde kullandırılan akıllı telefon ve tabletler birçok riski de beraberinde getiriyor." dedi.

Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin hızla geliştiğini belirterek, bu durumun iletişim sürecini hızlandırmakla birlikte bağımlılık sorununu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Teknolojinin özellikle çocuklar ve gençler için hem çok hızlı çözüm üretimi sağladığını hem de bağımlılık riskini ortaya koyduğunu aktaran Kırık, "Karnelerin verilmesiyle başlayan 3 aylık yaz tatili '3T' olarak tabir edilen telefon, tablet, televizyon bağımlılığını ne yazık ki tetikliyor. Bu iletişim araçlarının kullanılmasını sağlayan en temel etmen ebeveynlerin tutumudur. Özellikle yaz döneminde çocukların ödüllendirilmesi amacıyla gelişigüzel şekilde kullandırılan akıllı telefon ve tabletler birçok riski de beraberinde getiriyor." diye konuştu.