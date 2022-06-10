Yaz tatilini şimdiden planlayanlara 250 TL altı bikini önerileri

Yaz tatili planları, aniden ortaya çıkan organizasyonlar olduğu gibi çok önceden de ayarlanabilir. Her ne olursa olsun yaz tatilinin olmazsa olmaz parçalarından biri olan bikini seçimini doğru şekilde yapmak gerekiyor. Üstelik alacağınız bikiniler, farklı kombinler ile kullanılabilme imkânı da sunmalı. Son dönemin popüler tarzına sahip 250 TL altı bikini modellerini sizler için derledik. İşte detaylar!

1. Hafif dokusu ve farklı tarzı ile öne çıkan Angelsin Üçgen Bikini Takımı

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Dört farklı renk seçeneği ile üzerinizde varlığını hissettirmeyecek derecede hafif bir dokuya sahip Angelsin Üçgen Bikini Takımı, hem zarif hem şık görünüm sağlıyor. Tatillerde günün hemen her anında rahatlıkla kullanılabileceğiniz ürün ile birbirinden farklı kombinler yapılabiliyor. Ürünün alt kısmında yer alan ince ip askılar sayesinde bikini düşük ya da yüksek bel olarak kullanılabiliyor. Sütyen kısmının ayarlanabilir askıları ile ürünün omuz boyu, kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor. Ürünün kolay yıkanabilir olması uzun ömürlü kullanım imkânı sunuyor. Beyazın sadeliği ile plajlarda boy göstermek için bu modeli tercih edebilirsiniz.

2. Her zaman farklı olmak isteyenlere: TRENDYOLMİLLA Yılan Desenli Bikini

Yaz aylarında eşsiz stili ile ön plana çıkmak isteyenler TRENDYOLMİLLA Yılan Desenli Bikini'nin su yeşilinin farklı tonu ile göz kamaştırıyor. Polyester ve elastan kumaş ile üretilen bikinin düşük bel kullanım imkânı bulunuyor. Kullanım sonrası kolayca elde yıkanan ve hızlıca kuruyan ürün, tasarımındaki tünel bağlaması ile benzerlerinden ayrışıyor. Buzgülü yapısı sayesinde farklı bir tarz oluşturuyor. Plajda güneşlenirken ya da yüzerken rahatlıkla kullanılabilen bikini, rahat ve uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Yumuşak dokusu ile cildinizin hava almasını da sağlayan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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3. Günlük kullanımda farklı bir tarz arayanlara: Dagi Bikini Takımı

Hem elde yıkanabilen hem farklı tasarımı ile tarzınızı daha renkli hâle getiren Dagi Bikini Takımı, kesimi ile ön plana çıkıyor. İnce tasarımdan ziyade tatildeyken birçok yerde rahatlıkla giyilebilecek ürün, küt tasarımı ile göz kamaştırıyor. Spor ve klasik tarza hitap eden detaylara sahip bikini, rahat yapısı ile sizi sıkmıyor. Kaliteli kumaşı ile çok sık tercih edilen ürünün iç kısmında cildinizi tahriş etmeyen kumaş bulunuyor. Düşük bel olarak kullanılabilen modelin vücudunuzu kavrayan esnek yapısı, kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Farklı kombinler ile değerlendirilebileceğiniz bikini takımına mutlaka göz atmalısınız.

4. Angelsin Dekolteli ve Yüksek Bel Bikini ile şıklığı yakalayın

Tatillerde daha rahat olmak ve bikininin içerisinde daha özgür hissetmek için en sık tercih edilen modellerden biri yüksek bel modeller oluyor. Angelsin Dekolteli ve Yüksek Bel Bikini, rahatlığı ve şıklığı aynı anda yakalamak isteyenler için doğru tercih olabilir. İp askıları sayesinde rahatça kullanılan model, kaliteli kumaştan üretildiği için oldukça dayanıklı ve uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanılabilir. Vücudun büyük bir bölümünü kapatan tasarımı sayesinde daha fit ve ince görünüm yakalanmasını sağlıyor. Göğüs boşluğunda yer alan kısmın hafif lastikli olması, ürünün vücuda daha kolay oturmasına olanak tanıyor.

5. Vücudunuzu ön plana çıkaran ROYALSKY Minik ve Destekli Üçgen Takım

Hem uygun fiyatlı hem gösterişli bikini arayanlar için en uygun seçim ROYALSKY Minik ve Destekli Üçgen Takım olabilir. Bağcık kullanılarak tasarlanan model, bedene göre ayarlama imkânı sunuyor. Sütyen kısmında bulunan göğüs pedi, ürünün daha rahat kullanılmasını sağlıyor. Kolayca temizlenen ürün, beyaz rengi sayesinde çeşitli ürünlerle kombinlenebiliyor. Bikininin kesimleri oldukça başarılı olduğu için bacak ve göğüs bölgelerinde sıkma yapmıyor. Büzgülü tasarımı ile hem sade hem şık olan ürünü gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

6. Yazı cıvıl cıvıl geçirmenizi sağlayan Nerissa Wear Tek Omuz Fırfır Detaylı Bikini Takımı

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Doğru bikini modelini ararken cıvıl cıvıl tarza sahip kişiler için en uygun modellerden biri olan Nerissa Wear Tek Omuz Fırfır Detaylı Bikini Takımı, dayanıklı yapısı ve kolay temizlenen özelliği ile ön plana çıkıyor. Gittiğiniz tatillerde ürünün birbirleri ile uyumlu alt ve üst parçasını aynı anda kullanabilir ya da farklı parçalar ile ayrı olarak kombinleyebilirsiniz. Ürünün tek omzunda yer alan fırfır detayı, daha dökümlü görünüme zemin hazırlıyor. Aynı zamanda daha farklı tarzlara da hitap ediyor. Bikinin diğer parçası ise düşük bel kesimi ve sarı rengi ile oldukça kullanışlı. Birbirinden farklı tasarımlı bikini takımlarını seviyorsanız bu ürünü daha yakından inceleyip sepetinize eklemeyi unutmayın!

7. TRENDYOLMİLLA Şal Desenli Bağlamalı Bikini Takımı ile benzersiz görünün

Bikinilerde farklı stiller yaratabilmek oldukça önemli. Özellikle son dönemdeki bikini modellerinde sıklıkla kullanılan farklı renklerin uyumu etkili bir enerji yayıyor. TRENDYOLMİLLA Şal Desenli Bağlamalı Bikini Takımı, bağcıklı tasarımı sayesinde kolayca giyilip çıkarılıyor. Ayrıca ürün, birçok farklı rengi içerisinde barındırdığı için her ten rengi ile kolayca uyum sağlıyor. Düşük bel kullanıma sahip bikini takımı, ip askıları sayesinde bronzlaşırken tende belirgin bikini izleri oluşmuyor. Kaliteli kumaşı sayesinde hızlıca kuruyan ürün, su ve sabun yardımı ile kolay şekilde yıkanabiliyor. Tarzınızla plaja damga vurmanızı sağlayan bu bikini takımına şans vermeye ne dersiniz?

8. Hem yüksek bel hem straplez: TRENDYOLMİLLA Yeşil Animal Desenli Yüksek Bel Bikini Takımı

Yazın en rahat ve en farklı bikini modellerinden birine sahip olmak istiyorsanız TRENDYOLMİLLA Yeşil Animal Desenli Yüksek Bel Bikini Takımı'nı tercih edebilirsiniz. Farklı desen ve renkleri ile göz kamaştıran model, straplez yapısı ile askılardan kurtulmanızı sağlıyor. Ürünün üst parçası vücudunuza oturduğu için düşme riski yaşanmıyor. Alt parçası ise yüksek bel olduğu için rahat etmenize olanak tanıyor. Bedenin büyük bölümünü sardığı için fit görüntü sunuyor. Kumaşın hafif dokusu ve kalitesi, cildinize zarar vermiyor. Hem ayrı ayrı hem takım olarak kullanabileceğiniz ürün, farklı stiller yaratmak için oldukça avantajlı bir parça.

9. SEREN SERENGİL Kahverengi Bikini Takımı ile dikkatleri üzerinize çekin

SEREN SERENGİL markasına ait Kahverengi Bikini Takımı'nın üst parçası üçgen, alt parçası ise kısa ve düşük bel kesime sahip. Takımın iki parçasında da bulunan fırfır detayı, ürüne hareketlilik katıyor. Tek renk ve desensiz tasarıma sahip bikini takımı, sadeliği ile ön plana çıkıyor. Rahat kullanıma sahip olan ürünün parçaları ayrı şekilde de kullanılabiliyor. Kullanım sonrası bikini takımını su ve sabun yardımı ile kolayca temizleyebilirsiniz. Kaliteli ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım vadeden ürüne dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?