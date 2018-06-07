Yaza formda girmek için estetik dokunuşlar

Bel oyukluğu, karın şekillendirme ameliyatlarında yapılması gereken en önemli işlemdir. Karın germe veya liposakşın yapıldığında mutlaka bel oyukluğu oluşturulmalıdır. Bel oyukluğu ayrıca, kadın vücudunu erkek vücudundan ayıran en önemli üç noktadan birisidir. Diğer iki nokta ise meme ve kalça çıkıklığıdır. İşte bu üç nokta bir vazo şekline benzetilebilir. Ve aynı vazo yapılırken heykeltıraş nasıl vazoyu döndürerek yapıyorsa kadın vücudu da aynen bu şekilde döndürerek şekillendirilmektedir. Döndürmemizin bir nedeni de şudur. Bir kadının eğer karın bölgesi ve yanlarda yağlanması varsa mutlaka ve mutlaka bu yağlanma sırt alt kısımlarına simit şeklinde uzamıştır. Ve eğer bu kısımlara dokunulmazsa yanlar ince, ancak kalça definisyonu dediğimiz bölge kalın olacaktır. Bel bölgesi çevresel olarak bir bütündür ve kalça çıkıklığı ile birlikte değerlendirilmelidir. Hastayı ameliyatta döndürüp duruyor musunuz? Tabi ki döndürüp durmuyoruz; ancak bu durum bir kereye mahsus yapılıyor. Yani hasta uyuduktan sonra yüz üzeri pozisyon veriliyor ve önce kalça bel geçişi yapılıyor, sonra “love handle” dediğimiz yanlara giriliyor. Bu bölgedeki işlem ortalama 1 ila 1.5 saat arası sürüyor. Beraberinde lazer ile sıkılaştırma da yapılabiliyor. Takiben hasta uyuduğu esnada çevriliyor ve sırt üzeri pozisyon veriliyor. Yan bölgeler tekrar çaprazlanıyor ve takiben göbek altı, mide üzeri ve kaburga üzeri bölgeler meme alt çizgisine kadar çalışılıyor.

Karın germe ameliyatının liposakşın ameliyatından ne farkı vardır? İnsanlar hangisinin gerektiğini kendileri anlayabilir mi? Yüzde yüz olmamakla birlikte kendileri anlayabilirler. Eğer karın derisinde sarkma varsa, karın çok yayvan ve göbek deliği aşağıya doğru yer değiştirmişse büyük olasılıkla bir karın germe endikasyonu mevcuttur. Kişide, çoklu veya çok sayıda gebelik hikayesi veya ileri derecede fazla kilo verme gibi durumlardan birinin mevcudiyetinde karın germe ameliyatı düşünmek gerekebilir. Bel bölgesi ileri derecede kalın olan bir hanımda bel oyukluğunu nasıl veriyorsunuz? Karın germe ameliyatına başlamadan önce mutlaka böyle bir kadında sırt alt üst kısımları ve bu bölgedeki katlantılar liposakşın ile düzeltiliyor, takiben mide-kaburga üzeri bölgeleri meme altı çizgiye kadar tekrar liposakşın ile kontur düzeltilmesi yapılıyor. Bel liposakşın ile oyulduktan sonra “extended” dediğimiz yani, karnın her iki yanına doğru uzatılan kesi yapıldıktan sonra karın kasları sıkılaştırılıyor. Bu işlemden sonra yayvan olan karın kuşağı küçülüyor ve bel çevresel çapı daralmış oluyor. Bir de işin asıl estetik kısmı bu kesinin bir plastik cerrahi tekniği ile onarılması sonucu meydana geliyor ve bu sayede bel oyukluğu ortaya çıkmış oluyor.

Peki göbek deliği deforme olmuş ise böyle mi bırakılıyor? Göbek deliği, deforme olmuş bir karında, enlemesine bir şekil alır. Oysaki göbek deliğinin diklemesine durması gerekmektedir. Dolayısı ile eski göbek deliğine mutlaka müdahale ediliyor. Bazı karın germe yapılmış insanlarda yeni yapılmış göbek deliğinde dikişler belirgin olabiliyor. Bunun nedeni nedir? Göbek deliğinin yeniden oluşturulması aşamasında dikişler kullanılmaktadır. Biraz özellikli olmakla birlikte bu dikişlerin tamamı göbeğin içinde yani karın duvarına yakın bir noktaya yerleştirilebilmektedir. Bir de göbek, karın duvar kaslarına sabitlenmelidir ki göbeğe seksi bir şekil verilebilsin. Ameliyat sonrası dönemde göbek deliğine su döküldüğünde su, bir kasedeki gibi içinde göllenebilmelidir. Peki bu ameliyatları yaparken izler nerede ve nasıl kalmaktadır? İzler, eğer liposakşın veya lazer yardımlı liposakşın yapılmışsa milimetrik olmakta ve zamanla tamamen solmaktadır. Karın germe ameliyatı çizimi ve planlaması yapılırken bir ayna önünde ve kişinin iç çamaşırları veya bikinisi giydirilmek suretiyle yapılır. Kişinin bikini çizgisinin iz düşümü vücuduna alınır ve final olarak kalacak iz ayna karşısında kişiye gösterilir. İzler başlangıçta belirgin gibi olsa da ortalama 1 sene kadar süre sonunda olgunlaşıp kızarıklığı geçer ve belli belirsiz bir hal alır.

Karın şekillendirme hayatın hangi evresinde gerekir? Bunun bir üst yaş sınırı yok ancak alt yaş 18’dir. Yani 18 yaşında gerekebileceği gibi 90 yaşında da yapılabilir. Yeter ki kişinin anestezi almasına engel bir durum olmasın. Ancak coğrafyadan coğrafyaya ve ırktan ırka değişmekle birlikte Türk toplumu için genellikle, özellikle 30’lu yaşlardan sonra yapılan doğumlar sonrası karın bölgesinde aşırı çatlaklar oluşmakta ve bel bölgesi kalınlaşmaktadır. Bu nedenden dolayı doğumlar tamamlandı ise “vazo şeklinin” yeniden oluşturulmasını önermekteyiz. Çağımızın hastalığı obezite dersek bu bölge için ne demek istersiniz? Obezite görülme sıklığı kadın ve erkeklerde fark etmekle birlikte ortalama %30 civarındadır. Bu, neredeyse her 3 kişiden birinin obez olduğu anlamına gelmektedir. Obezitenin, sağlık kalitesini azaltması ve eşlik eden hastalıklarla ölüm yüzdesini arttırması ile birlikte Plastik Cerrahi açısından en önemli yanı, vücut konturlarının bozukluğu, psikososyal uyumsuzluk, kıyafet bulmada zorluk ve özgüven eksikliği yol açmasıdır. Bilindiği üzere obezite ameliyatları günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır. Bu ameliyatlardan sonra karın bölgesi en fazla etkilenen bölge olması ile önem arz etmektedir. “Aşırı kilo verme sonrası” diye tanımladığımız bir dizi ameliyatların başında karın bölgesi gelir.