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Yaza girmeye gün sayıyorlardı! Mayıs ayı sonunda ilk defa... "Bu kadarını beklemiyorduk"

26.05.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü Çameli'de ilçe sakinleri, sıcak geçen kış sonunda kaldırdıkları sobaları yaza sayılı günler kala yeniden kurdu. İlçede soba ve kombiler yeniden ateşlendi! Yaşanan iklim değişikliğine bir anlam veremeyen ilçe sakinleri, 'mayıs ayı sonunda ilk defa bu kadar soğuğa' maruz kaldıklarını dile getirdi. Sobaları tekrar yaktıklarını anlatan Gönül Gencer, "Bizler bu kadar soğuk hava beklemiyorduk" dedi.

Yaza girmeye gün sayıyorlardı! Mayıs ayı sonunda ilk defa... "Bu kadarını beklemiyorduk"

Uzun yıllar ortalamasından farklı yaşanan sonbahar ve kış mevsiminin ardından yağışlı geçen bahar ve geciken sıcaklıklar, olağan dışı gelişmelere neden oldu. Sıra dışı bir bahar dönemini geçiren merkezlerinden başında, Denizli'nin en yüksek rakımlı ilçelerinden birisi olan Çameli geldi. Yayla turizminin önemli merkezlerinden olan Çameli'nde, yaza sayılı günler kalmış olmasına rağmen hava sıcaklığı gece kent merkezinde 4 dereceye kadar düşerken, yüksek kırsal mahallelerde ise termometreler eksi dereceleri gösterdi.

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BACALAR YENİDEN TÜTMEYE BAŞLADI

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle dolu ve şiddetli yağışların yaşandığı Çameli'nde, olağandan farklı yaşanan sıcak mart ayı sonunda kaldırılan sobalar yeniden kuruldu. Soğuk havanın hakim olduğu ilçede soba ve doğalgaz kombilerinin yakılmaya başlanması nedeniyle bacalar yeniden tütmeye başladı.

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Yaza sayılı günler kala soba ve kombileri yakmak zorunda kalan ilçe sakinleri, mayıs ayı sonunda ilk defa bu kadar soğuğa maruz kaldıklarını dile getirdi.

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“YAZA GİRMEYE GÜN SAYARKEN, TEKRARDAN KIŞ HAVASINI ALDIK”

Soğuktan korunmanın tek yolunun sobaların tekrar yanması olduğunu söyleyen Muhammed Özdemir, “Havalar çok soğudu. Biz de sobalarımızı tekrardan yakmaya başladık. Kışın burası çetin geçiyor. Yaza girmeye gün sayarken, tekrardan kış havasını aldık. Umarım havalar tekrardan ısınır” dedi.

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"BİZLER BU KADAR SOĞUK HAVA BEKLEMİYORDUK"

Yağışlar birlikte havaların soğumasıyla sobaları tekrar yaktıklarını anlatan Gönül Gencer ise “Bizler bu kadar soğuk hava beklemiyorduk. Şimdi kıştan kalan son kömürlerimizi de kullanıyoruz. Bu kömürler yetmeyeceği düşünüyorum. Yeniden birkaç ton daha kömür alacağız. Çünkü havalar hemen ısınmayacaktır” diye konuştu.

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(İHA)

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