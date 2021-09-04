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Yazıcılardan üretilen etler diğerlerinden farksız olacak

04.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle son dönemlerde yazıcılardan üretilen etler ön plana çıkmaya başladı diyebiliriz. Hayvancılık ve et endüstrisi yüksek çevre kirliliğine neden olduğu için yoğun eleştiri alıyor. Bu nedenle yazıcılardan veya çeşitli diğer kaynaklardan üretilen etler ön plana çıkmaya başladı. Küresel iklim krizini önlemek isteyen sivil toplum kuruluşları bu tür üretimleri destekliyor.

Yazıcılardan üretilen etler diğerlerinden farksız olacak

Sadece 1 kilosu bile yaklaşık olarak 4 bin TL olan Wagyu bifteği, yazıcılar ile çok daha hızlı bir şekilde üretilip sofralara getirilebiliyor. Bu et türü dünyanın en kaliteli eti olarak biliniyor. Bilim insanları çok başarılı bir şekilde bu bifteği üretmeyi başardı.

Herhangi bir etin kaliteli olabilmesi için kas içi yağlarının bulunması gerekiyor. Böylece etin daha sert olması engelleniyor. Wagyu bifteği işte tam da böyle bir şey için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Kaslar içerisinde yer alan yağ yapısı oldukça büyük bir lezzet sunuyor.

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Nature Communications platformunda yayınlanan bir makaleye göre sığır uydu hücreleri ve yağdan türetilen kök hücreler ile birlikte son derece kaliteli bir et üretildi. Hatta aynı tat sağlandı ve böylece 3D yazıcılardan elde edilen et ürünlerinin aslında çok daha fazla kullanışlı olduğu gösterilmek istendi.

İlerleyen yıllarda yüksek bir ihtimalle bu tür etler sofralarımızda daha fazla yer alacak. Küresel ısınmayı engellemek isteyen ve hayvanlara zarar vermek istemeyen birçok kişi bu yöntemi tercih edebilir Peki siz 3D yazıcılar ile üretilen bu tür etleri kullanmak ister misiniz

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