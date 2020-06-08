HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yazın artan besin zehirlenmelerine dikkat

Yazın artan besin zehirlenmelerine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.06.2020 16:53 | Son Güncelleme

havaların ısınmasıyla birlikte artan besin zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, özellikle yaz aylarında dışarıda açık halde satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınmanın, et, süt, yumurta ve balık gibi çabuk bozulma potansiyeli olan besinleri açıkta bekletmemenin, besinlerin hazırlama ve pişirilme aşamalarında hijyen kurallarına azami özen göstermenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Yazın artan besin zehirlenmelerine dikkat

Yazın en güzel yanlarından biri de meyve ve sebze çeşitliliğinin artması. Yaz mevsimiyle birlikte sofralarda daha çok taze sebze ve meyveye yer veriliyor. Ancak havaların ısınması aynı zamanda besin kaynaklı zehirlenmelerin görülme sıklığını da artırıyor. Taze ürünler gerekli kurallara dikkat edilmediğinde besin kaynaklı hastalıklara neden olabileceğinden besin hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, et doğradığınız bir bıçağı ve aynı kesme tahtasını yıkamadan sebzeleri doğramak besin zehirlenmelerine neden olabilecek mikroorganizmaların çiğ tüketilen salatanıza geçmesine neden olabiliyor. Taze meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet, sağlığın korunması için gerekli vitamin, mineral ve lifi sağlamak için olmazsa olmaz. Temel hijyen kurallarına uyulması, taze sebze ve meyve kaynaklı besin zehirlenmelerinin önüne geçmekte oldukça etkili bir korunma sağlıyor.

Uzmanlar, besin kaynaklı zehirlenme riskini azaltmak için alınması gereken basit önlemleri paylaştı:

Alışveriş yaparken taze görünen ve iyi durumda olan meyve ve sebzeleri seçin. Kötü kokulu, gözle görünür şekilde hasar görmüş veya küflü besinlerden kaçının.

Sadece ihtiyacınız olan miktarda ürün satın alın ve tazeyken tüketmeye özen gösterin.

Bazı meyve ve sebzeler uzun süre bozulmadan saklanabilir ancak besin değerlerinin korunması için çoğu besini birkaç gün içerisinde tüketmek gerekiyor.

Ürünleri eve getirdiğinizde bekletmeden soğuk (5°) bir buzdolabına koyun.

Daha fazla olgunlaşma gerektiren muz, domates veya meyveler oda sıcaklığında tutulabilir.

Yemeden önce meyve ve sebzeleri akan suyun altında yıkayın. Dış yaprakları veya kabukları soyun. Kabuklarıyla tüketmek istiyorsanız sebzelerin ve meyvelerin dış yüzeylerini akan suyun altında iyice ovalayın.

Kavun, karpuz veya elma gibi sert yüzeyli sebze ve meyveler için sebze fırçası kullanın. Küçük ve daha hassas meyveler için bir kevgir kullanarak, zarar görmelerini en aza indirin. Kapsamlı şekilde iyi bir yıkama, yüzeyde kalan zararlı bakterileri, virüsleri ve kalıntıları gidermek için yeterli oluyor.

Özellikle taze et/balık/tavuk gibi ürünlerde pişirmeden önce kullanacağınız yüzeyleri, aletleri ve ellerinizi temizlediğinizden emin olun. Çapraz bulaşı önlemek için çiğ ürünleri doğradığınız tahta ve bıçağı diğer bir besin için kullanmadan mutlaka iyice yıkayın.
Hazırlanan meyve salatalarını ve diğer kesilmiş ürünleri servis edilene kadar buzdolabında saklayın. Dört saatten fazla buzdolabı dışında bekleyen besinleri tüketmeyin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi
Dikkat! 2 yaşın altındaysa maske takmak çok riskliDikkat! 2 yaşın altındaysa maske takmak çok riskli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecindeki tedbirleri güncelledi!

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecindeki tedbirleri güncelledi!

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakanlık'tan dikkat çeken araştırma! Başı Güneydoğu çekiyor

Bakanlık'tan dikkat çeken araştırma! Başı Güneydoğu çekiyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Organlarınızın sağlığını bile etkiliyor! Peki nasıl düzeltilir?

Organlarınızın sağlığını bile etkiliyor! Peki nasıl düzeltilir?

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile içi sorunları önlemek mümkün mü?

'Parçalanmış ailelerin olduğu toplumda huzur olmaz'

Yüz felcine iyi gelen pratik egzersizler

Yüz kaslarındaki zayıflıkla ortaya çıkıyor! Bu belirtiler varsa...

Spor yaparken maske takmak canınıza mal olabilir! İşte sonuçları

Maske ile spor yaparak hayatınızı riske atmayın!

Tatile çıkan çocuklu ailelere 10 koronavirüs önerisi

Dikkat! 2 yaşın altındaysa maske takmak çok riskli

Aşılama takviminde değişiklik! Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Aşılama takviminde değişiklik!

İdrar kaçırma depresyonu artırıyor

İdrar kaçırma depresyonu artırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.