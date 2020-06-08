Yazın artan besin zehirlenmelerine dikkat

Yazın en güzel yanlarından biri de meyve ve sebze çeşitliliğinin artması. Yaz mevsimiyle birlikte sofralarda daha çok taze sebze ve meyveye yer veriliyor. Ancak havaların ısınması aynı zamanda besin kaynaklı zehirlenmelerin görülme sıklığını da artırıyor. Taze ürünler gerekli kurallara dikkat edilmediğinde besin kaynaklı hastalıklara neden olabileceğinden besin hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, et doğradığınız bir bıçağı ve aynı kesme tahtasını yıkamadan sebzeleri doğramak besin zehirlenmelerine neden olabilecek mikroorganizmaların çiğ tüketilen salatanıza geçmesine neden olabiliyor. Taze meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet, sağlığın korunması için gerekli vitamin, mineral ve lifi sağlamak için olmazsa olmaz. Temel hijyen kurallarına uyulması, taze sebze ve meyve kaynaklı besin zehirlenmelerinin önüne geçmekte oldukça etkili bir korunma sağlıyor.

Uzmanlar, besin kaynaklı zehirlenme riskini azaltmak için alınması gereken basit önlemleri paylaştı:

Alışveriş yaparken taze görünen ve iyi durumda olan meyve ve sebzeleri seçin. Kötü kokulu, gözle görünür şekilde hasar görmüş veya küflü besinlerden kaçının.