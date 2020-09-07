Yazın etkilerine karşı somon DNA

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, gençlik aşısı olarak da bilinen ve somon balığından elde edilen DNA'nın polinükleotidlerden oluşan bir tedavi çeşidi olan somon DNA enjeksiyona dair merak edilenleri anlattı.

Somon DNA aşısı ne işe yarıyor?

Nemini yitirerek kuruyan ve elastikliğini kaybeden cildi tazeleyen somon DNA enjeksiyonu, aynı zamanda kollajen içeriğini yitirerel doku hasarları oluşmuş olan cildi de yenileyebiliyor. Oluşan hasarlara karşı hücrelerin ihtiyaç duyduğu şey nemi vererek yenilenmeyi aktive eden bu yeni yöntemle, DNA uyarılarak daha pürüzsüz, renk tonu eşitlenmiş, sıkılaşmış, artmış neme bağlı olarak da canlı ve parlak bir cilt elde edilebiliyor. Yüz bölgesinin yanında, boyun ve dekolte bölgesinde başarıyla uygulanabilen somon DNA aşısı, anti aging özelliğiyle de yaşlılığa bağlı cilt deformasyonlar ve kırışıklıklara karşı da oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyor.

Formülünde cildin en büyük dostu olan hyalüronik asit bulunan ve aynı zamanda bir mezoterapi olan bu yöntemin başlıca 6 olumlu etkisi yer alıyor: