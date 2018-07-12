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Yazın güneş gibi ışıldayın

Dr. Ebru Sağlık Dr. Ebru Sağlık
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 12.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Dermatolog Dr. Ebru Sağlık, yaz mevsiminde cilt sağlığına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Yazın güneş gibi ışıldayın

En sevdiğim mevsim yaz. Vücudumuzun enerji dolduğu bu güzel, güneşli günlerde siz de güneş gibi ışıldamak isterseniz neler yapabilirsiniz? Bu mevsim kışın zorlandığınız ve ertelediğiniz beslenme alışkanlıklarınızı düzene sokmak için de çok iyi bir zaman. Eğer metabolizmanız yavaşsa, insülin direnci, trioid bezi ile ilgili problemleriniz varsa ya da basitçe sağlıklı bir cilde sahip olmak ve sağlıklı yaş almak istiyorsanız karbonhidratlara aşırı yüklenmeyip hareketi arttırmak size iyi gelecek. Bu sayede deride glikasyon denen aşırı şeker yükü ile oluşan kolajen kırıklarından, sürekli ve inatla çıkmaya devam eden akne ve seboreik dermatit ataklarından bile kurtulmak olası. Üstelik enerjinizin arttığını, üzerinizdeki ağırlıkları attığınızı da göreceksiniz.

Peki cildimiz için neler kullanmak uygun olur?

Öncelikle yüzü dış etkenlerden korumak için C vitamini, peptit ve antioksidanlar içeren bir bakım ürününüz olsun. Bu ürünler hücrelerimizi güneş ışınlarının ve çevre etkilerin hasarından koruduğu gibi kolajen sentezine yardımcı olur. Yüzünüz için tam blok koruyan bir güneş kremi seçin ki lekelenme ve elastik liflerde bozulma olmasın. Mineral filtreler bu konuda daha etkilidir. Cildinize uygun ürünü Dermatoloğunuzun muayenesi sonucu birlikte seçebilirsiniz. Ancak D vitamini almak için vücudunuzu UVB’nin yoğun olduğu saatlerde güneşlendirin. Kızarık yanmamak için 5 dakika ile başlayıp, birkaç günde bir dakikaları arttırarak 15-20 dakikaya çıkabilirsiniz.

Yazın hem ışıltınızı arttıran hem de güvenle yapılabilecek işlemler ise mezoterapi, PRP, dolgu, botulinum toksin gibi işlemlerdir. Mezoterapide SomonDNA, Hyaluronik asit, antioksidan karışımlar ve PRP’de büyüme faktörlerimiz hem cildimizi nemlendirir, hem çizgilerimizi azaltır, hem de güneşe karşı cildimizi sağlamlaştırır. Deri kalitesinin artmasıyla birlikte de daha sağlıklı ve çekici bir görüntü ortaya çıkar.

Botoks (botulinum toksin), güneşte çizgilerimizin artmasını ve yerleşmesini önler. Gençler için iyi bir antiaging tedbiri, yerleşmiş çizgileri olanlarda ise iyi bir antiaging tedavisidir. Dolgular ise canlı ve diri bir yüz hattımızın olmasını, gözaltlarımızdaki gölge ve çukurların giderilmesini ve isterseniz dudaklarınızın dolgunlaştırılmasını sağlar. Hyaluronik asit en sık tercih ettiğimiz dolgu malzemesidir ve dokuya uyumludur. En önemli nokta ise bu işlemlerin yetkili uzman doktorlar tarafından ve iyi ürünlerle yapılıyor olmasıdır, çünkü sağlığınız herşeyden kıymetlidir ve seçimleriniz komplikasyon yaşama riskinizi en aza indirecek şekilde dikkatle yapılmalıdır.

Güneş gibi ışıldamanız dileğiyle.

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yazın cilt bakımı cilt bakımı cilt sağlığı

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