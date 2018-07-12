Yazın güneş gibi ışıldayın

En sevdiğim mevsim yaz. Vücudumuzun enerji dolduğu bu güzel, güneşli günlerde siz de güneş gibi ışıldamak isterseniz neler yapabilirsiniz? Bu mevsim kışın zorlandığınız ve ertelediğiniz beslenme alışkanlıklarınızı düzene sokmak için de çok iyi bir zaman. Eğer metabolizmanız yavaşsa, insülin direnci, trioid bezi ile ilgili problemleriniz varsa ya da basitçe sağlıklı bir cilde sahip olmak ve sağlıklı yaş almak istiyorsanız karbonhidratlara aşırı yüklenmeyip hareketi arttırmak size iyi gelecek. Bu sayede deride glikasyon denen aşırı şeker yükü ile oluşan kolajen kırıklarından, sürekli ve inatla çıkmaya devam eden akne ve seboreik dermatit ataklarından bile kurtulmak olası. Üstelik enerjinizin arttığını, üzerinizdeki ağırlıkları attığınızı da göreceksiniz.

Peki cildimiz için neler kullanmak uygun olur?

Öncelikle yüzü dış etkenlerden korumak için C vitamini, peptit ve antioksidanlar içeren bir bakım ürününüz olsun. Bu ürünler hücrelerimizi güneş ışınlarının ve çevre etkilerin hasarından koruduğu gibi kolajen sentezine yardımcı olur. Yüzünüz için tam blok koruyan bir güneş kremi seçin ki lekelenme ve elastik liflerde bozulma olmasın. Mineral filtreler bu konuda daha etkilidir. Cildinize uygun ürünü Dermatoloğunuzun muayenesi sonucu birlikte seçebilirsiniz. Ancak D vitamini almak için vücudunuzu UVB’nin yoğun olduğu saatlerde güneşlendirin. Kızarık yanmamak için 5 dakika ile başlayıp, birkaç günde bir dakikaları arttırarak 15-20 dakikaya çıkabilirsiniz.