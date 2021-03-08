YDS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? Geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama

25 Şubat’ta başlayan YDS başvuruları 8 Mart tarihi itibarıyla son buluyor. Bu tarihler arasında yapılamayan ya da başvuruyu kaçıran adaylar, 16 Mart tarihinde geç başvurusunu yapabilecek. 18 Nisan’da yapılacak YDS sınavının ücretleri ise online olarak ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılacak.

YDS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sayfasında paylaşılan bilgiler göre, 2021 YDS 1 sınavı başvuruları, 25 Şubat – 08 Mart tarihlerinde alınacak.

YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Belirtilen tarihler arasında YDS başvurularını kaçıranlar için 16 Mart 2021'de geç başvuru imkânı tanınacak.

YDS NE ZAMAN?

YDS sınavının ilki bu yıl 18 Nisan 2021’de yapılacak.

YDS ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM, 2021 yılı için 145 Türk lirası YDS başvuru ücreti talep ediyor.

YDS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Adaylar başvuru ücretini kurumun kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden veya anlaşmalı bankalarından ödeyebiliyor. Bu bankalar ise Albaraka Türk, Akbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Finansbank, ING Bank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası…

Sınava girecek adaylar, ÖSYM’nin AİS sayfasından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlıyor.

