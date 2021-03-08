HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YDS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? Geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama

YDS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? Geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama

08.03.2021 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
YDS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? Geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama

Yılık ilk Yabancı Dil Sınavı (YDS) başvuruları için ÖSYM’den açıklama yapıldı. 8 Mart olarak planlanan YSD başvuru ücretleri, anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılıyor. Sınav ücretini yatırdıktan sonra sınava girme hakkı elde ediliyor.

25 Şubat’ta başlayan YDS başvuruları 8 Mart tarihi itibarıyla son buluyor. Bu tarihler arasında yapılamayan ya da başvuruyu kaçıran adaylar, 16 Mart tarihinde geç başvurusunu yapabilecek. 18 Nisan’da yapılacak YDS sınavının ücretleri ise online olarak ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılacak.

YDS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sayfasında paylaşılan bilgiler göre, 2021 YDS 1 sınavı başvuruları, 25 Şubat – 08 Mart tarihlerinde alınacak.

YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Belirtilen tarihler arasında YDS başvurularını kaçıranlar için 16 Mart 2021'de geç başvuru imkânı tanınacak.

YDS NE ZAMAN?

YDS sınavının ilki bu yıl 18 Nisan 2021’de yapılacak.

YDS ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM, 2021 yılı için 145 Türk lirası YDS başvuru ücreti talep ediyor.

YDS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? Geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama

YDS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Adaylar başvuru ücretini kurumun kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden veya anlaşmalı bankalarından ödeyebiliyor. Bu bankalar ise Albaraka Türk, Akbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Finansbank, ING Bank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası…

Sınava girecek adaylar, ÖSYM’nin AİS sayfasından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
5, 6 ve 7. sınıflar ne zaman açılacak?5, 6 ve 7. sınıflar ne zaman açılacak?
WPS ile bağlanma nasıl yapılır?WPS ile bağlanma nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YDS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği soru kitapçığı yayımlandı! 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği cevap anahtarı indir

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği soru kitapçığı yayımlandı!

LGS Mart ayı örnek soruları yayınlandı mı? MEB’den açıklama!

LGS Mart ayı örnek sorular yayınlandı mı?

AÖL giriş ekranı neden açılmıyor? Açıköğretim lisesi sayfasına neden girilmiyor?

AÖL giriş ekranı neden açılmıyor?

5, 6 ve 7. sınıflar ne zaman açılacak? MEB'den açıklama bekleniyor

5, 6 ve 7. sınıflar ne zaman açılacak?

LGS mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Sınavlar iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Sınavlar iptal mi? Bakan Selçuk açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.