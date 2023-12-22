Yedi Numara'nın flörtöz Ayten'i Ayça Mutlugil'in son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Bir döneme damga vuran Yedi Numara dizisi hafızalardaki yerini koruyor. Engil Alkan, Şebnem Sönmez, Gülden Güney, Tuba erdem, Okan Selvi, Olgun Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Yedi Numara'da Ayten karakterine hayat veren Ayça Mutlugil sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Üniversite okumak için farklı şehirden İstanbul'a gelen 7 öğrencinin hayatını anlatan dizide; öğrencilerin arasındaki farklara değiniliyor ve öğrencilerin başından geçen olaylar sıcak bir hikaye ile anlatılıyordu.

Yedi Numara dizisinin flörtöz karakteri Ayten hareketli aşk hayatı, Recep ile kavgaları ile büyük beğeni topluyor ve seyirciyi güldürüyordu.

Ünlü oyuncu, babasının mesleği sebebiyle çocukluğunda birçok şehir gezdi. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği 1991-1996/ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1996-2000 mezunudur.

Buradayken Yıldız Kenter, Oya İnci gibi isimler hocasıydı. Arkasından Londra'da oyunculuk üzerine sertifikalar almıştır.

Yedi Numara dizisinin Ayten rolüyle tanındı. Aynı zamanda dizinin senaryosu takımında yer aldı.

GÖREN BİR DAHA BAKTI

Taner Ertürkler ile evli ve Tan adında bir çocuk annesi olan Ayça Mutlugil'in son hali görenleri şaşırttı.

"GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NDAN FİLİZ AKIN'A GEÇİŞ YAPIYORSUN SANIRIM"

Sevenleri ünlü isme, "Ya hala Yedi Numara izliyorum. Öğlen yemeklerinde izlemek başka bir keyif. Ayten hep en sevdiğimdi", "Gülşen Bubikoğlu'ndan Filiz Akın'a geçiş yapıyorsun sanırım. Ya özledim galiba", "Güzel olan tüm güzellikleri kendine çeker." gibi yorumlarda bulundu.







