YEE, Malezya'da Türkçe sevdalılarının yuvası olmayı sürdürüyor

ÖMER FARUK YILDIZ - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Kuala Lumpur merkezi, Türkçe ve Türkiye sevdalısı Malezyalılara iki yıldır kapısını açıyor.
Malezya'da faaliyete başladığından bu yana çok sayıda kişiye Türkçe dersleri vermenin yanı sıra YEE, Türk kültürünü tanıtan birçok faaliyetiyle Malezyalıların gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
Bu ay başlayan yeni dönem Türkçe kurslarına kaydolan çok sayıda Malezyalı ve ülkede yaşayan yabancılar, kültürü, yemeği, film ve dizilerine hayran kaldıkları ülkenin dilini öğrenmek için sabırsızlanıyor.
YEE Kuala Lumpur merkezine gelen Türkçe sevdalıları, Türkçe öğreniminin yanı sıra ders aralarında Türk çayı ve kahvesi içerek Türkiye kültürünü daha yakından tanıma imkanı buluyor.
AA muhabirine konuşan Türkçe kursiyerlerinden lise öğrencisi Nik Nur Haşimah, küçüklüğünden bu yana Türkçeye meraklı olduğunu belirterek "Türkçe öğreniyorum çünkü üniversiteyi Türkiye'de okumak istiyorum. Eğer başarabilirsem okumak istediğim üniversiteler arasında ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi var." dedi.
- "Türkiye eşsiz bir tarih ve kültüre sahip"
Türkçe öğrenirken zorlanmadığını belirten Nik Nur, 6 aydır Türkçe öğrendiğini, zorlanmadığını ve hocalarının kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.
Nik Nur, Türkleri çok yardımsever ve sıcakkanlı bulduğunu söyleyerek "Bu dile merak salmamın bir diğer nedeni de Türkiye'nin çok eşsiz bir tarihe ve kültüre sahip olması. Bu yüzden Türkçe öğreniminin yanı sıra ülkeyi de keşfetmeyi arzuluyorum." ifadesini kullandı.
Bir diğer kursiyer Nur Atira da Türkiye'de üniversite okumayı hedeflediğini belirterek "Türk insanını yardımseverlikleriyle tanıdım. Türk dizi ve filmlerini de çok izliyorum. Bu yüzden Türkçeyi öğrenmenin benim için faydalı olacağını düşünerek bu kursa geldim." dedi.
Lise öğrencisi Atira, "Eğer Türkiye'de okuma hayalimi gerçekleştirirsem bu, benim hayatımda çok güzel bir tecrübe olacak." diye konuştu.
- İki yılda bin 640 kişiye Türkçe dersi
YEE Kuala Lumpur Eğitim Koordinatörü ve Türkçe öğretmeni Mustafa Çeşmeci de Enstitü'nün Malezya genelindeki faaliyetlerden bahsetti.
Çeşmeci, 2 yıl gibi kısa sürede Malezya genelinde ve Tayland'ın Patani bölgesinde toplam bin 640 kişiye Türkçe dersi verebilecek kapasiteye ulaştıklarını söyledi.
Yeni kurs döneminde YEE Kuala Lumpur merkezinde 40 kişinin Türkçe öğrenimine başladığını belirten Çeşmeci, "Bir yandan merkezimizdeki kurslarımız yoğun ilgi görürken diğer yandan Malezya genelinde imzaladığımız Tercihim Türkçe Protokolü kapsamında birçok üniversitede Türkçe seçmeli ders olarak kabul edildi. Bu üniversitelerde Türkçe dersini tercih eden öğrencilerin sayısı her geçen dönemde artıyor." dedi.
Halihazırda aktif olarak Malezya ve Tayland'da 606 öğrenciye Türkçe dersi verildiğini ifade eden Çeşmeci, Türkçe sevdasının bu merkezde birçok farklılığı bir araya getirdiğini görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.
Çeşmeci, dil öğrenmenin aynı zamanda o dili konuşan milletlerin duygularını paylaşmak olduğuna işaret ederek "Malezyalı dostlarımız buradan çıktıktan sonra sadece Türkçe bilen, konuşan insanlar olmuyor. Aynı zamanda bizim en çok övündüğümüz misafirperverliğimizi ve yardımseverliğimizi de benimseyerek adeta bir Türkiye elçisi olarak hayatlarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.
YEE ve Türkçe kursları vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmek ve Türk kültürünü yakından tanımak isteyen çok sayıda arkadaşlarının olduğunu söyleyen Çeşmeci, bu sayede Türkiye ve Malezya dostluğunun geliştiğini sözlerine ekledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum