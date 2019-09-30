YEE, Malezya'da Türkçe sevdalılarının yuvası olmayı sürdürüyor

AA muhabirine konuşan Türkçe kursiyerlerinden lise öğrencisi Nik Nur Haşimah, küçüklüğünden bu yana Türkçeye meraklı olduğunu belirterek "Türkçe öğreniyorum çünkü üniversiteyi Türkiye'de okumak istiyorum. Eğer başarabilirsem okumak istediğim üniversiteler arasında ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi var." dedi.

Bu ay başlayan yeni dönem Türkçe kurslarına kaydolan çok sayıda Malezyalı ve ülkede yaşayan yabancılar, kültürü, yemeği, film ve dizilerine hayran kaldıkları ülkenin dilini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Malezya'da faaliyete başladığından bu yana çok sayıda kişiye Türkçe dersleri vermenin yanı sıra YEE, Türk kültürünü tanıtan birçok faaliyetiyle Malezyalıların gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

- "Türkiye eşsiz bir tarih ve kültüre sahip"

Türkçe öğrenirken zorlanmadığını belirten Nik Nur, 6 aydır Türkçe öğrendiğini, zorlanmadığını ve hocalarının kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Nik Nur, Türkleri çok yardımsever ve sıcakkanlı bulduğunu söyleyerek "Bu dile merak salmamın bir diğer nedeni de Türkiye'nin çok eşsiz bir tarihe ve kültüre sahip olması. Bu yüzden Türkçe öğreniminin yanı sıra ülkeyi de keşfetmeyi arzuluyorum." ifadesini kullandı.

Bir diğer kursiyer Nur Atira da Türkiye'de üniversite okumayı hedeflediğini belirterek "Türk insanını yardımseverlikleriyle tanıdım. Türk dizi ve filmlerini de çok izliyorum. Bu yüzden Türkçeyi öğrenmenin benim için faydalı olacağını düşünerek bu kursa geldim." dedi.

Lise öğrencisi Atira, "Eğer Türkiye'de okuma hayalimi gerçekleştirirsem bu, benim hayatımda çok güzel bir tecrübe olacak." diye konuştu.

- İki yılda bin 640 kişiye Türkçe dersi

YEE Kuala Lumpur Eğitim Koordinatörü ve Türkçe öğretmeni Mustafa Çeşmeci de Enstitü'nün Malezya genelindeki faaliyetlerden bahsetti.