Yem karma makinesine kapıldı, feci şekilde can verdi!

Olay, saat 21.30 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyünde meydana geldi. Büyükbaşla işiyle uğraşan besici Savaş Şenol'un kolu, ardından vücudu kendisine ait çiftlikteki yem karma makinesine kapıldı. Çiftliktekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savaş Şenol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





