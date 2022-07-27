Yemeden önce iki kere düşünün! Patates kızartması erken ölüme neden oluyor

Patates kızartmasının 7’den 70’e herkes tarafından sevilen bir yemek olduğu biliniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar yüksek ısıdaki yağda kızaran patateslerin erken ölme riskini tetiklediği bir kez daha ortaya çıktı.

PATATES KIZARTMASI ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ İKİ KATINA ÇIKARIYOR

Amerika’daki bir araştırma sonucuna göre; haftada iki kez patates kızartması yiyenlerde erken ölüm riski iki katına çıkıyor. İkiden fazla tüketenlerde ise bu risk iki buçuk katına çıkıyor.

Kızartmaların riskli olmasının en büyük nedeni sağlığa zararlı olan bitkisel sıvı yağların yüksek ısıya maruz kalmasıdır. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Doç. Dr. Muhammed Keskin: “Bu durumdan zeytinyağı kullanarak kaçamayız. Zeytinyağı sağlıklı bir yağ olsa da kızartılınca faydası kalmaz, soğuk tüketilmelidir.” dedi.



