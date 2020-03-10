Yemek borusu doğuştan kapalıydı! 2 günlük bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Diyarbakır’da yaşayan Mahmut ve Sezen Çelik Çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanıyla, dünyaya gelecek ikiz çocuklarının hayalini kuruyordu. Ancak bu umut dolu bekleyiş, çoğul gebelik nedeniyle sıkıntılı bir sürece dönüştü. Gebeliğin 31. haftasında acil sezaryenden sonra bebekler gelişimlerini tamamlamak üzere yenidoğan yoğun bakıma alındı. Burada ikizlerden biri olan Gökçe Bebeğin yapılan muayenesinde yemek borusunun tıkalı olduğu anlaşıldı. Daha 2 günlükken acilen ameliyat olmasına karar verilen Gökçe Bebek ve ailesi için zorlu bir süreç başladı.

AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM SÜRECİ BAŞLADI

Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Taner Kamacı tarafından gerçekleştirilen cerrahi işlem 3 saat sürdü. Yemek borusunun kapalı olan üst kısmı açılarak, nefes borusuna giren alt kısmı ile başarılı bir şekilde birleştirildi. Ardından Gökçe Bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Şah İpek tarafından yoğun bakıma alındı. 55 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Gökçe Bebek, taburcu olarak ailesine kavuştu.