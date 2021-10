Yemeklik malzemelerinizi ilk günkü kadar taze tutacak en iyi derin dondurucu modelleri

Mutfak alışverişine sık sık vakit ayırmak zor olabilir. Bu sebeple gıda alışverişini toptan yapıp malzemelerinizi evde depolamak isteyebilir veya çat kapı gelen misafirler için elinizin altında yemeklik malzeme bulundurmayı tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte mevsimlik meyve ve sebzeleri tüm yıl boyunca tüketebilmek ve et ürünlerinin tazeliğini korumak için bu gıdaları çok iyi saklamak gerekir. Ancak yemeklik malzemelerin çoğu doğru koşullarda saklanmadığında hızlıca bozulup ziyan olur. Gıdaları taze ve her an elimizin altında bulundurabilmek, sıcak bir yaz günü alıp dondurduğumuz taze çileklerle kış aylarında reçel yapabilmek için derin dondurucular en büyük yardımcılarımız.

İyi bir derin dondurucuda gıdalar uzun süre boyunca bozulmadan saklanabilir. Yemeklik malzemelerinizi ilk günkü tazeliğinde saklayabileceğiniz derin dondurucu modellerini sizin için araştırdık ve "Hangi derin dondurucu alınır?" sorusunun yanıtını aradık. Ancak derin dondurucular ile ilgili: "Derin dondurucu radyasyon yayar mı?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa şunu da söyleyebiliriz ki bu ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin

Beyaz eşya kategorisinin önde gelen ve sıklıkla tercih edilen markalarından Profilo’nun yemeklik malzemelerinizi, mevsimlik meyve ve sebzelerinizi ilk günkü tazeliğiyle saklayabileceğiniz derin dondurucu modeli DF1024WFW; 192 litre iç hacmi ve 6 çekmecesiyle geniş bir depolama alanı sunuyor. A++ enerji sınıfı olan bu model, A enerji sınıfı derin dondurucularla kıyaslandığında %40’a varan enerji tasarrufu sağlıyor. Elektronik sıcaklık kontrolü özelliği sayesinde bu ürünü istediğiniz sıcaklığa kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Profilo'nun bu dondurucu modeli, VitaPlus özelliği ile dolabın iç ısısını sabit tutarak sizi "Derin dondurucu ayarı kaç olmalı?" ve "Derin dondurucu kaç derece olmalı?" gibi sorulardan kurtarır. Böylece gıdalarınızın uzun süre taze kalmasını sağlar. Değiştirilebilir yüksekliği, ayarlanabilir ön ayakları ve tekerlekli arka ayakları ile ergonomik bir kullanım sunar.

Mevsimlik gıdalarınızı da uzun süre taze bir şekilde saklayabileceğiniz Profilo marka bu derin dondurucuyu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bol çekmeceli bir alternatif:

En iyi derin dondurucu tavsiyesi verirken Uğur markasının derin dondurucu modellerinden söz etmeden olmaz. Uğur; UED 7246 modelini özellikle kalabalık ailelerin ve misafir ağırlamayı sevenlerin gıda saklama ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlamış. 238 litrelik hacmi ve 7 çekmecesiyle çok miktarda gıdayı saklayabilen bu derin dondurucunun soğutucu bölümü +2 ve +8 dereceleri arasında, dondurucu bölümü ise -16 ve -24 dereceleri arasında çalışıyor. Yıllık 234 kWh enerji tüketimine sahip bu dondurucunun elektrik kesintisi sırasında koruma süresi ise 15 saat.

Uğur markasının UED 7246 adını verdiği bol çekmeceli bu derin dondurucusunu incelemek için buraya tıklayın.

Dikey derin donduruculardan devam ediyoruz

Beyaz eşya kategorisinin önde gelen ismi Arçelik'in sıklıkla tercih edilen alt markası Altus da derin dondurucu arayışınıza farklı bir alternatif sunuyor. Beyaz renkli, tek kapılı bu derin dondurucu 250 litre net hacme sahip. İkisi kapaklı çekmece olmak üzere toplam 7 bölmesi olan dondurucunun hızlı dondurma özelliği de bulunuyor. Açık kapı alarmı, düşük ses seviyesi ve mekanik sensörü ile öne çıkan bu modelin enerji sınıfı ise A+. Altus markasının AL 709 modelinin yüksekliği 171.4 cm, derinliği 66.5 cm ve genişliği ise 59.5 cm. Yani normal bir buzdolabı kadar yer kaplıyor diyebiliriz.

Altus markasının bu derin dondurucu modelini incelemek için yapmanız gereken sadece buraya tıklamak.

Kim derin dondurucusunda karlanma, buzlanma ister ki?

Beyaz eşya kategorisinin sevilen bir diğer markası Grundig de en iyi derin dondurucu tavsiye listesinde yer alması gereken markalardan. Markanın GFNE 7100 ismini verdiği derin dondurucu modeli, 256 litrelik geniş iç hacmiyle ve yiyeceklerinizi rahatlıkla yerleştirebileceğiniz 7 geniş bölmesiyle büyük bir saklama alanı sunuyor. Çevre dostu, E enerji sınıfı bu modelin yıllık enerji tüketimi 298 kWh. Eğer "Derin dondurucu neden karlanma yapar?" veya "Derin dondurucu neden buz tutar?" diyorsanız ve bu sorunlardan bıktıysanız Grundig’in GFNE 7100 model derin dondurucusu tam size göre. Bu modelde bulunan Duo NoFrost teknolojisi ile dondurucu bölmelerde karlanma, buzlanma ya da terleme gibi sorunlar meydana gelmiyor. Böylelikle gıdalarınızı daha uzun süre taze bir şekilde saklayabiliyorsunuz.

Beyaz eşya kategorisinin önde gelen markalarından Grundig’in bu derin dondurucu modelini buraya tıklayarak inceleyebilir, ürün hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Küçük alanlara uyum sağlayabilen bir alternatif

Yerden kazanmak isteyenler için Uğur markasının UED 3094 modeli iyi bir seçenek olabilir. A+ enerji sınıfı bu derin dondurucu, elektrik kesintisi sırasında gıdalarınızı 15 saate kadar koruyor ve günlük olarak sadece 0,439 kWh enerji tüketiyor. 86 litre net hacme sahip olan bu derin dondurucunun gıdalarınızı uzun süre taze bir şekilde saklayabileceğiniz tam 3 çekmecesi bulunuyor. Üstelik 84,5 cm yüksekliği, 55 cm genişliği ve 57,4 cm’lik derinliği ile mutfağınıza kolaylıkla uyum sağlayacak bir boyuta sahip.

Yemeklik malzemelerinizin tazeliğini uzun süre koruyacak bu modeli buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Adeta küçük bir canavar!

En iyi derin dondurucu markaları ve modelleri demişken bu modelden bahsetmemek olmaz. Dar alanlara kolaylıkla sığabilen, kendisi küçük ama etkisi büyük bir diğer derin dondurucu alternatifi ise Liebherr markasının 3 çekmeceli G1213 modeli. Markanın 40 kilogram ağırlığındaki ve 62.4 x 55.3 x 85.1 cm ölçülerindeki bu ürünü 101 litre brüt, 98 litre net hacme sahip. Liebherr'in bu dondurucusu -32 dereceye kadar dondurma ve süper hızlı şoklama özellikleriyle saklamak istediğiniz gıdaların tazeliğini çok uzun süre koruyor. Dijital ekran ve ayar özellikleri bulunan A+ enerji sınıfı bu cihaz, elektrik kesintilerinde ise 26 saate kadar saklama özelliğine sahip.

Sessiz çalışması ile de öne çıkan bu modeli incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

Hem dondursun hem fazla yer kaplamasın diyorsanız:

Beyaz eşya ve ev teknolojisi denildiği zaman akla gelen ilk markalardan biri şüphesiz ki Vestel! Vestel’in CD3001 isimli ürünü bir dikey dondurucu modeli. 24 saatte 5 kilogram dondurma kapasiteli bu derin dondurucu modeli, toplam 103 litre net hacme sahip. Değiştirilebilir kapı yönü özelliğiyle kullanım kolaylığı sunan bu modelin kontrol paneli ise mekanik. F enerji sınıfı olan bu ürün, günde 0,584 kWh enerji tüketiyor. 84 x 54 x 65 cm ölçüleriyle de fazla yer kaplamıyor.

Tazeliğini korumasını istediğiniz gıdalarınızı saklayabileceğiniz bu derin dondurucu ile ilgili detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sandık tipi derin dondurucu sevenler için iyi bir alternatif

Her yere rahatlıkla sığabilen sandık tipi bir derin dondurucu arayışında olanlar için iyi bir alternatif olan Uğur UED 310 D/S modeli; dondurucu, soğutucu ve chiller olmak üzere toplam 3 farklı fonksiyon sunuyor. Cihaz, bu üç farklı fonksiyonu sayesinde istediğiniz ürünü istediğiniz şekilde saklama imkanı vadediyor. 2 adet standart sepet haznesi bulunan geniş hacimli sandık tipi bu derin dondurucu, dondurma ve hızlı şoklama programı ile ürünleri uzun süre taze bir şekilde saklıyor. "Derin dondurucu şoklama bölümü ne işe yarar?" diye soracak olursanız şunu söyleyebiliriz: Sebzelerinizin tazeliğini kaybetmeden saklamak için tam da ihtiyacınız olan bölüm! A++ enerji sınıfı bu model, yaptığı enerji tasarrufu ve sağlam gövde yapısı ile uzun yıllar kullanım sağlıyor.

Uğur markasının bu modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Alman teknolojisi sevenler için:

"Boyu uzun olsun ama geniş olmasın, dar alanlara sığabilsin ama saklama hacmi de yüksek olsun." diyenler ve ince uzun bir derin dondurucu arayışında olanlar, şimdiki ürün tam size göre! Liebherr markasının GP2733 isimli tek kapılı dikey derin dondurucusunun gıdalarınızı taze bir şekilde saklayabileceğiniz toplam 7 adet çekmecesi bulunuyor. Statik dondurucu özelliğine sahip bu derin dondurucu, 40 dB ile çok sessiz bir şekilde çalışıyor. Toplam 71 kilogram ağırlığında, 226 litre net hacimli ve günlük 22 kg dondurma kapasiteli bu model, VarioSpace özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Bir Alman markası olan Liebherr’in GP2733 isimli derin dondurucu modelini buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

"Tekerlekli olsun, rahatça hareket ettirebileyim." diyorsanız...

Beyaz eşya kategorisinin sevilen markası Vestel’in sandık tipi derin dondurucu modellerinden SD50001, 458 litrelik net hacme sahip. Günde 21 kg dondurma kapasiteli bu ürünün içerisinde 3 adet sepet bulunuyor. Hem dondurucu hem soğutucu özellikli bu derin dondurucu, hızlı dondurma düğmesi ile kullanım kolaylığı sunuyor. Tekerlekleri sayesinde rahatlıkla hareket ettirebileceğiniz ve yerini değiştirebileceğiniz bu modelin ayrıca çocuk kilidi de mevcut. E enerji sınıfı bu derin dondurucunun 24 saatte harcadığı enerji ise sadece 0.96 kWh.

Sandık tipi bu derin dondurucuyu incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

Kendi küçük, işlevi büyük!

Beyaz eşya demişken Arçelik’ten bahsetmemek olmaz. Arçelik markasının tezgah seviyesindeki beyaz renkli 2031 MB isimli derin dondurucu modelini 84 x 59 x 54 cm’lik ölçüleri ile mutfağınıza rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Bir çekmece ve iki kapaklı bölme olmak üzere toplam 3 saklama bölümü olan bu modelin yönü değiştirilebilen kapısı da ayrı bir kullanım kolaylığı sağlar. Arçelik markasının F enerji sınıfı bu derin dondurucusunun enerji tüketimi günlük 0.515 kWh, yıllık ise 209 kWh.

Arçelik’in bu küçük ama işlevli derin dondurucusunu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.