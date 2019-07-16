Yemen Cumhurbaşkanı ile BM temsilcisi yaşanan krizin ardından ilk kez bir araya geldi

BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard liderliğinde Yemenli taraflar arasında pazar günü yeniden başlayan görüşmelere hükümeti temsilen heyet gönderdiklerini belirten Hadi, Husilerin uyuşmaz tavrı nedeniyle bu görüşmelerden de sonuç alınamadığını dile getirdi.

Geçen yıl sonunda imzalanan Stockholm Anlaşması'nın uygulamaya koyulmasının önemine işaret eden Hadi, anlaşmanın, Yemen'de barış sürecine zemin hazırlayacak aşamalara geçiş için anahtar görevi gördüğünü vurguladı.

Hükümete ait SABA haber ajansına göre, hükümetle Griffiths arasında son dönemde yaşanan krizin ardından gerçekleşen görüşmede, Stockholm Anlaşması ve barış süreci ele alındı.

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti ile yaşadığı krizin ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abddurabbu Mansur Hadi ile ilk defa görüştü.

Griffiths ise görüşme sırasında, Hudeyde Anlaşması'nın ilk aşamasının uygulanması konusuna odaklanarak barış sürecine işlerlik kazandırmak için birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

- Yemen hükümeti ve BM Temsilcisi Griffiths arasındaki kriz

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümeti tarafından uzun süredir ağır suçlamalara maruz kalan BM Özel Temsilcisi Griffiths, alanda elle tutulur hiçbir sonuç elde edememek ve bu konuda yeterli olmamakla eleştiriliyordu.

Griffiths ayrıca, yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda olumsuz davranışlarda bulunmak ve Husilerin yanında yer almakla da itham ediliyordu.

Hadi, geçen ay BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Stockholm Anlaşması'na göre Hudeyde konusunda atılması gereken adımlarda BM Temsilcisi Griffiths'in tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği iletmişti.

Guterres de 22 Haziran'da Hadi'ye yazdığı mektupta ülkesindeki krizin çözümünün BM ile iş birliğinden geçtiğini belirtmişti.

Hadi'nin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e ilişkin eleştirilerine cevap olarak değerlendirilen mektupta Guterres, Yemen'in temel endişelerinin nedenlerinin dikkate alınacağını vurgulamıştı.

