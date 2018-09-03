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Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan balistik füze havada imha edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 23:24 | Son Güncelleme

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Caza kentine yapılan füze saldırısı Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından füze yere düşmeden önlendi.

Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan balistik füze havada imha edildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Husiler tarafından Cazan kentine atılan füze Hava Savunma Güçleri tarafından düşürüldü.

Haberde, Yemen'deki çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 186 füzenin atıldığı kaydedildi.

HUSİLER SIK SIK HAVA SALDIRISI DÜZENLİYOR

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Yemen Suudi Arabistan Cazan Balistik Füze

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