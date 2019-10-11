Yemen hükümeti, Husilerin "esir takası teklifini" yalanladı

İSTANBUL (AA) - Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin yerel ara bulucular vasıtasıyla esir takası teklifinde bulundukları yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yemen Hükümeti Esir Takası Müzakere Sorumlusu Hadi Heyc, "Husilerin esir takası teklifinde bulunduklarına" dair iddialarına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Heyc, "Husilerin esir takası teklifiyle ilgili bize hiçbir şey ulaşmadı. Bu konuda tutumumuz çok net." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de imzalanan ve esir değişimini de içeren anlaşmayı hatırlatan Heyc, şöyle devam etti:

"Eğer dürüstsek ve son zamanlarda imzaladığımız anlaşmayı uygulamaya hazırsak, imzalarımıza saygı göstermeliyiz. Biz hazırız."

Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki yönetime yerel ara bulucular vasıtasıyla ilk aşamada 2 bin kişiyi kapsayacak şekilde bir esir takası teklifini ilettiklerini söylemişti.

Murtada, Husilere ait El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, "Takas anlaşmasını bu hafta uygulamaya hazır olduğumuzu ara buluculara ilettik. Şu anda hükümetin yanıtını bekliyoruz." demişti.