Yemen hükümeti, İran projesine karşı varoluş mücadelesi veriyor

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Yemen'de İran projesine karşı varoluş mücadelesi verdiklerini belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Michael Aron'la Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Yemen'in güneyindeki olayların değerlendirildiği görüşmede, Abdulmelik "Yemen'de İran projesine karşı varoluş mücadelesi veriyoruz. Hükümetin ve Arap koalisyonunun, bu konudaki tavrı değişmiş değildir." dedi.

Ülkedeki son olaylara ilişkin Abdulmelik, hiçbir milis grubun olay çıkararak kendilerini bu varoluş mücadelesinden alıkoymasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını ele geçirmişti.

