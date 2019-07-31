Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2 kişiye idam cezası

Yemen'in başkenti Sana'da Husilere bağlı mahkeme, Siyasi Güvenlik Biriminde çalışan 2 kişi hakkında idam kararı verdi.

Sana merkezli İnsan Hak ve Özgürlüklerini Savunma Ulusal Komitesinde görevli avukat Abdurrahman Berman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bilgi sızdırdıkmakla" suçlanan Siyasi Güvenlik Birimi çalışanı Faruk Abdullah el-Humeyri ve Tarık Muhammed el-Sufi'nin Husilerin kontrolündeki Ceza Mahkemesi tarafından idama mahkum edildiğini belirtti.

Berman, mahkemenin idam kararını sanık avukatlarının bulunmadığı gizli bir duruşmada aldığını ifade etti.

Humeyri ve Sufi'nin yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu aktaran Berman, Sana'daki mahkemenin yerel ve uluslararası yasalara göre meşru kabul edilmeyen "olağan dışı" bir kurum olduğunu vurguladı.

Konuya ilişkin Husilerden ya da hükümet güçlerinden açıklama yapılmadı.

Sana'daki Ceza Mahkemesinin son 3 haftada idam cezası verdiği kişi sayısı 32'ye çıktı.

Husilerin kontrolündeki mahkeme 9 Temmuz'da da 30 kişiyi "silahlı gruplara mensup olmak ve casusluk" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.