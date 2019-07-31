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Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2 kişiye idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

Sana'daki Ceza Mahkemesi, "koalisyon güçlerine bilgi sızdırmakla" suçlanan 2 kişinin idamına hükmetti - Husilerin kontrolündeki mahkemenin son 3 haftada idam cezası verdiği kişi sayısı 32'ye çıktı

Yemen'in başkenti Sana'da Husilere bağlı mahkeme, Siyasi Güvenlik Biriminde çalışan 2 kişi hakkında idam kararı verdi.

Sana merkezli İnsan Hak ve Özgürlüklerini Savunma Ulusal Komitesinde görevli avukat Abdurrahman Berman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bilgi sızdırdıkmakla" suçlanan Siyasi Güvenlik Birimi çalışanı Faruk Abdullah el-Humeyri ve Tarık Muhammed el-Sufi'nin Husilerin kontrolündeki Ceza Mahkemesi tarafından idama mahkum edildiğini belirtti.

Berman, mahkemenin idam kararını sanık avukatlarının bulunmadığı gizli bir duruşmada aldığını ifade etti.

Humeyri ve Sufi'nin yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu aktaran Berman, Sana'daki mahkemenin yerel ve uluslararası yasalara göre meşru kabul edilmeyen "olağan dışı" bir kurum olduğunu vurguladı.

Konuya ilişkin Husilerden ya da hükümet güçlerinden açıklama yapılmadı.

Sana'daki Ceza Mahkemesinin son 3 haftada idam cezası verdiği kişi sayısı 32'ye çıktı.

Husilerin kontrolündeki mahkeme 9 Temmuz'da da 30 kişiyi "silahlı gruplara mensup olmak ve casusluk" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

- Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler SANA Yemen

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